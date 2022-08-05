Новые горизонты города энергетиков

Как оказалось, если смотреть на Висагинас с высоты птичьего полета, то легко угадать в его очертаниях бабочку. Но бабочка так и не взлетела. Одно из ее “крыльев” не успели достроить. Во всем этом есть что-то апокалиптическое.

В поисках перспектив дальнейшего развития город долго прощупывал свою нишу. «Мы пережили период поиска пути развития с закрытием атомной станции. Сейчас уже очевидны позитивные результаты. Привлекаются инвестиции, создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура», — отметил мэр города Эрландас Галагуз.

«Мы практически нашли свой путь развития через инновационное промышленное производство. Для этого в городе есть все необходимые слагаемые, — сказал мэр. — Инвесторам необходимы не только инфраструктура, но и образованные, квалифицированные специалисты. Здесь у нас большой потенциал. Сейчас созданы возможности для дальнейшего обучения, переквалификации. В Утянском округе Висагинас занимает лидирующие позиции как экономический центр».

Игналинская АЭС после начала вывода объекта из эксплуатации остается крупнейшим городским предприятием, на котором работает около 1800 человек. Также на территории самоуправления находятся мебельная, швейная фабрики. Построен новый завод медицинского оборудования Intersurgical.

Комментируя по просьбе корреспондента «ЛК» уровень занятости, мэр Эрландас Галагуз заметил, что ситуация неоднозначная: официальные цифры — одно, в реальности — ситуация иная. Бизнесмены, предприниматели в личных беседах говорят, что не могут найти нужных работников, хотя на бирже труда зарегистрировано немало ищущих работу.

Отвечая на вопросы по поводу потенциала развития туристического бизнеса, мэр сказал, что, поскольку рядом такие признанные туристические регионы, как Игналина, Зарасай, потенциал Висагинаса может быть связан с индустриальным, научным туризмом, ядерной энергетикой. Здесь можно было бы ознакомиться с особенностями еще и архитектуры градостроения прошлого столетия, в какой то мере – стиля жизни.

Город благоустраивается, проводятся программы реновации жилья, отметил директор администрации Висагинского самоуправления Виргиниюс Букаускас. О привлекательности Висагинаса свидетельствует и тот факт, что повышается стоимость недвижимого имущества.

Кроме того, по словам мэра, в город приезжает все больше молодых людей, семей с детьми, вот и в минувшем учебном году первоклассников в школы пришло больше, чем планировалось.

«В городе пять школ, пять детских садов, три из них на русском, два – на литовском языках, — сказал корреспонденту «ЛК» мэр. — Заполняемость школ на хорошем уровне. Также есть центр профессионального обучения. Город многонациональный, созданы и работают общества национальных меньшинств, среди которых — русское, украинское, татарское. Кстати, татарское – одно из крупнейших в Литве. Для изучения родного языка, культуры, традиций открываются воскресные школы».

Достаточно успешно город справляется с современными вызовами. Так, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу самоуправления: надо было найти новые формы ведения заседаний, встреч, организовать виртуальные мероприятия, конференции и даже подписание договоров. Предприниматели, арендующие помещения у самоуправления и его бюджетных организаций, были на период карантина освобождены от арендной платы.

Отвечая на вопрос, в чем секрет столь успешных показателей по коронавирусу в городе, мэр предположил, что, вероятно, в позитиве окружающей природы, хорошем настроении, в образе жизни, соблюдении порядка, соответствующего инженерному укладу, которые присущи большинству жителей, занятых в промышленной индустрии.

Как рассказал мэр, «новые болевые точки появились с началом военных действий в Украине. Приходилось разъяснять, успокаивать людей, что мы как жили в многонациональном городе, так и будем жить».

В Висагинасе появились беженцы. Многие из покинувших Украину, вероятно, выбирали этот город, исходя из рекомендаций родственников, знакомых, зная, что здесь не будет столь остро ощущаться языковая проблема. Сейчас около 6 проц. населения составляют беженцы. Их разместили, многие трудоустроились, дети пошли в школы, детские сады. Причем многие из украинских беженцев достаточно успешно интегрируются, открывая собственный бизнес, строя планы по дальнейшему повышению квалификации.

Нынешний Висагинас – это удивительная природа: леса, озера, чистейший воздух и совсем не свойственная городу тишина. Местная власть постаралась воспользоваться помощью структурных фондов ЕС. Город обновил свой облик реконструированными дворами, новыми тротуарами, велодорожками, спортивными сооружениями и детскими площадками, а прибрежная зона озера Висагинас стала не только гордостью жителей, но и притягательным местом отдыха для гостей города.

О культурных, бизнес-проектах, которые успешно осуществляет современный Висагинас, – в ближайших номерах «Литовского курьера».

Галина КУРБАНОВА

Висагинас – Вильнюс