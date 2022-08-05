Расходы за границей резко возросли

Согласно данным, после отмены многих ограничений, связанных с пандемией, количество и суммы платежей жителей по картам Swedbank за границей растут, сообщает пресс-служба банка. В первом полугодии текущего года расходы жителей за границей выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 738 млн евро. Больше всего денег жители страны тратят при оплате картами в магазинах и пунктах обслуживания в Польше, Германии и Швеции.
«За первые шесть месяцев этого года жители уже потратили 471 млн евро в зарубежных интернет-магазинах и 268 млн евро в физических торговых точках за границей», — отметила экономист Swedbank Грета Иляките.
Наибольшее количество платежей в Польше
По данным банка, в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы жителей в физических торговых точках всех зарубежных стран выросли на 82 процента, что на 30 процентов превысило допандемический 2019 год.
Общая сумма заграничных платежей, включая онлайн-торговлю, в первом полугодии текущего года на 64 процента больше, чем за аналогичный период 2019 г., показывают данные Swedbank.
Как отмечает Г. Иляките, Польша является лидером по платежам в торговых местах. Здесь жители Литвы за первую половину этого года потратили почти 39 млн евро — примерно в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По платежам в торговых центрах Германия и Швеция занимают, соответственно, второе и третье места. В этих странах в течение первого полугодия 2022 г. жители Литвы потратили, соответственно, 32 млн и 18 млн евро. По данным банка, эти суммы по сравнению с первым полугодием 2021 года выше на 35 % и 16 %.
«Двумя оставшимися популярными местами для физических платежей банковскими картами являются Испания и Италия, любимые направления отдыха литовских жителей. В этих странах расходы резидентов за рассматриваемый период достигли, соответственно, 18 млн и 15 млн евро, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — комментирует Г. Иляките.
По данным Swedbank, в точках торговли и обслуживания жители в основном покупали продукты питания, оплачивали топливо и услуги общественного питания.
Лидер электронной коммерции — Ирландия
Как отмечает Г. Иляките, платежи в зарубежных интернет-магазинах в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года росли несколько медленнее, чем физические платежи — на 49 %. Однако их общее количество было в 2 раза выше, чем в первом полугодии 2019 года.
«Через интернет жители в основном оплачивали проезд и транспортные услуги, покупали электронику. Кроме того, значительная часть расходов предназначалась для оплаты услуг общественного питания», — говорит экономист Swedbank.
По данным банка, в первом полугодии этого года жители потратили наибольшую сумму денег в интернет-магазинах и на сайтах электронных услуг, зарегистрированных в Ирландии. Это составило 106 млн евро, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На втором месте сайты и платформы электронной коммерции, зарегистрированные в Люксембурге — жители Литвы за полгода потратили на них 48 млн евро, или на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За указанный период этого года 40 млн евро жители потратили в интернет-магазинах Нидерландов. По данным Swedbank, это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам Г. Иляките, оставшиеся две популярные страны электронной коммерции – Великобритания и Эстония. Популярность последней, вероятно, во многом определяется тем, что в ней зарегистрирована одна из самых востребованных в Литве платформ доставки еды из ресторанов.