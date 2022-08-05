Расходы за границей резко возросли

Наибольшее количество платежей в Польше

По данным банка, в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы жителей в физических торговых точках всех зарубежных стран выросли на 82 процента, что на 30 процентов превысило допандемический 2019 год.

Общая сумма заграничных платежей, включая онлайн-торговлю, в первом полугодии текущего года на 64 процента больше, чем за аналогичный период 2019 г., показывают данные Swedbank.

Как отмечает Г. Иляките, Польша является лидером по платежам в торговых местах. Здесь жители Литвы за первую половину этого года потратили почти 39 млн евро — примерно в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По платежам в торговых центрах Германия и Швеция занимают, соответственно, второе и третье места. В этих странах в течение первого полугодия 2022 г. жители Литвы потратили, соответственно, 32 млн и 18 млн евро. По данным банка, эти суммы по сравнению с первым полугодием 2021 года выше на 35 % и 16 %.

«Двумя оставшимися популярными местами для физических платежей банковскими картами являются Испания и Италия, любимые направления отдыха литовских жителей. В этих странах расходы резидентов за рассматриваемый период достигли, соответственно, 18 млн и 15 млн евро, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — комментирует Г. Иляките.

По данным Swedbank, в точках торговли и обслуживания жители в основном покупали продукты питания, оплачивали топливо и услуги общественного питания.

Лидер электронной коммерции — Ирландия

Как отмечает Г. Иляките, платежи в зарубежных интернет-магазинах в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года росли несколько медленнее, чем физические платежи — на 49 %. Однако их общее количество было в 2 раза выше, чем в первом полугодии 2019 года.

«Через интернет жители в основном оплачивали проезд и транспортные услуги, покупали электронику. Кроме того, значительная часть расходов предназначалась для оплаты услуг общественного питания», — говорит экономист Swedbank.

По данным банка, в первом полугодии этого года жители потратили наибольшую сумму денег в интернет-магазинах и на сайтах электронных услуг, зарегистрированных в Ирландии. Это составило 106 млн евро, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте сайты и платформы электронной коммерции, зарегистрированные в Люксембурге — жители Литвы за полгода потратили на них 48 млн евро, или на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За указанный период этого года 40 млн евро жители потратили в интернет-магазинах Нидерландов. По данным Swedbank, это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Г. Иляките, оставшиеся две популярные страны электронной коммерции – Великобритания и Эстония. Популярность последней, вероятно, во многом определяется тем, что в ней зарегистрирована одна из самых востребованных в Литве платформ доставки еды из ресторанов.