За ошибки политиков расплачиваются жители

«Решения правительства по мазуту — полное недоразумение. Мы обратились и к министру энергетики, и к руководителям Вильнюса и Вильнюсских тепловых сетей с тем, сколько будет стоить такое решение в численном выражении. Министр окружающей среды заявил, что одни только разрешения на загрязнение могут стоить 24 млн евро, не говоря уже о стоимости дополнительного оборудования, которое впоследствии необходимо будет демонтировать. Сразу после обнародования планов министр окружающей среды сказал, что не стоит ради нескольких центов выгоды жертвовать здоровьем населения, на которое мы тратим миллионы. Однако вскоре министр заявил, что не видит проблемы в сжигании мазута. В сотни раз увеличившееся количество твердых частиц, колоссально возросшие выбросы газов, вызывающие изменение климата, для министра окружающей среды — не проблема. Возникает вопрос, что тогда для него является проблемой? Мы отправили вопросы, но видим, что ни публично, ни письменно никто из министров не отвечает на принципиальные опасения. Поэтому мы думаем о созыве внеочередного заседания комитета по окружающей среде, а осенью еще и о начале парламентского контроля, формировании временной парламентской группы расследования и, наконец, выяснении, почему вильнюсские власти начиная с 2017 года не обеспечили бесперебойный переход на биотопливо», — сказал член комитета Сейма по окружающей среде, депутат фракции демократического союза «Во имя Литвы» Томас Томилинас.

В 2017 году Вильнюсское городское самоуправление восстановило контроль над тепловыми сетями и заговорило о переходе на биотопливо, но эти планы не были реализованы, и до сих пор 40% используемого для отопления Вильнюса топлива составляет газ. Планировалось, что в конце 2021 года в Вильнюсе должна начать производить тепло Вильнюсская когенерационная электростанция, но строительство этой станции сопровождается скандалами — сначала польская компания «Rewako» была исключена из подрядчиков, затем председатель экономического комитета Сейма обвинил государственную компанию «Ignitis» в предоставлении неверной информации и переносе сроков сдачи станции в эксплуатацию.

«Вильнюс, который учреждает общественное предприятие «Климатически нейтральный Вильнюс», участвует в программе ЕС «100 климатически нейтральных, умных европейских городов» и готовится сжигать один из самых загрязняющих видов топлива — мазут, звучит прямо из области фантастики. Тем более что все это делается для того, чтобы скрыть тот факт, что власти города Вильнюса за много лет не сделали ничего, чтобы слезть с газовой иглы. Странно звучит и заявление министра энергетики, когда он говорит о том, что было бы социально неправильно искать способы компенсировать расходы на отопление для жителей Вильнюса. Однако, видимо, министр считает правильным из-за политической бездеятельности и рейтингов травить не только жителей Вильнюса, но и всю Литву. Тем более что много сэкономить не удастся. Напомню, что с 2015 года энергетические вопросы Вильнюса координирует член партии СО-ЛХД (консерваторов), вице-мэр Валдас Бянкунскас. Спрятаться за глобальные рынки не получится, ведь если бы вовремя были приняты правильные решения, рост цен не был бы сейчас таким резким. Мы должны искать способы и возможности компенсировать вильнюсцам ошибки политиков, а не травить их мазутом», — заметил член Сейма, депутат фракции демократического союза «Во имя Литвы» Лукас Савицкас.