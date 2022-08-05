Обуздание инфляции по-европейски

ЕЦБ повысил процентную ставку за использование депозита больше, чем ожидали рынки и экономисты, — на полпроцента. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования увеличены с 0 до 0,5 процента.

Эти базовые процентные ставки ЕЦБ влияют на межбанковскую процентную ставку Euribor, которая связана со многими жилищными и бизнес-кредитами. В ожидании дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ трехмесячный Euribor уже поднялся выше нуля в середине июля, а шестимесячный Euribor уже составляет 0,64 процента. Фьючерсы на Euribor показывают, что 3-месячный Euribor вырастет до 1,4% к концу года и продолжит расти в 2023 году.

Это будет значительный скачок процентных ставок за относительно короткий период времени. Для семьи с жилищным кредитом в размере 100 тысяч евро это означает, что из-за увеличения процентной ставки ежемесячный платеж за обслуживание кредита увеличится более чем на 100 евро. Повышение процентной ставки по кредиту означает, что меньше денег останется на товары и услуги, что повлечет снижение потребления и сокращение разрыва между спросом и предложением. Именно таким образом ЕЦБ надеется приостановить инфляцию, которая в еврозоне достигает 8,6%, а в странах Балтии — 20%.

Правда, повышение процентной ставки ЕЦБ меркнет по сравнению с энтузиазмом других центральных банков. Федеральная резервная система США за несколько месяцев этого года уже повысила базовые процентные ставки с 0,25 до 1,75 процента, и ожидается, что к концу года они приблизятся к 4 процентам. Однако уровень безработицы в США намного ниже, а сама инфляция, в отличие от еврозоны, является результатом перегрева экономики и избыточного спроса.

Большая часть инфляции в еврозоне не зависит от денежно-кредитной политики ЕЦБ — на нее сильно влияет цена на природный газ, которая «благодаря» России выросла примерно в 7 раз. Однако, хотя более высокие базовые ставки не могут снизить цены на энергоресурсы и другое сырье, ЕЦБ также стремится управлять инфляционными ожиданиями.

Если жители и предприятия начнут думать, что такая инфляция является новой перманентной реальностью, это начнет отражаться на их поведении — работники будут требовать гораздо более быстрого повышения заработной платы, а компании — гораздо чаще повышать цены на товары и услуги и в большем масштабе. Другими словами, укоренившиеся ожидания более высокой инфляции могут стать самореализующимся явлением.

Тем не менее, несмотря на агрессивные планы и ожидания, все больше признаков того, что у ЕЦБ не будет достаточно возможностей для повышения базовых процентных ставок. Практически во всех странах еврозоны реальные доходы населения падают— рост цен превышает рост заработной платы. Это само по себе будет сокращать потребление и в конечном счете подавит рост цен.

До сих пор во многих странах жители еще не ощутили в полной мере, насколько подорожали природный газ и электроэнергия, — правительства хотя бы частично компенсировали эти расходы. Однако предстоящей зимой серьезной проблемой могут стать не только цены на электроэнергию и газ, но и их отсутствие. Необходимость сокращения потребления энергоресурсов может привести к ограничению деятельности некоторых крупных промышленных предприятий, что, вероятно, приведет к рецессии в экономике в целом.

Кроме того, о приближающемся экономическом спаде также сигнализируют ожидания жителей и бизнеса. Индекс доверия потребителей еврозоны в настоящее время находится на самом низком уровне с начала пандемии. Индекс экономических ожиданий упал до самого низкого уровня более чем за десятилетие.

И, наконец, на финансовых рынках слышны отголоски кризиса по суверенным долгам, поразившего еврозону в последнее десятилетие — стоимость итальянских займов быстро растет, и этому не помогут разваливающееся правительство Марио Драги и возможные досрочные выборы. По этой причине ЕЦБ также ввел новый и несколько противоречивый инструмент (инструмент защиты передачи), который будет направлен на то, чтобы стоимость заимствований любого государства еврозоны не стала неприемлемой.

Таким образом, многочисленные экономические, геополитические и политические проблемы говорят о том, что начавшееся сегодня повышение процентных ставок не продлится долго. ЕЦБ пришлось показать, что он хочет, может и должен реагировать на высокую инфляцию, но весьма вероятно, что к осени она уже уменьшится, экономический рост приостановится, а рост процентных ставок прекратится.