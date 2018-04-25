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Перекресток мнений

Новые гримасы «тени»

  • Фото fntt.lt

 «Обращаемся к вам от имени всех работников, заинтересованных в получении официально подсчитанной заработной платы, так как, обращаясь поодиночке, мы боимся расправы руководителя общества и потери работы, а эта работа для большинства из нас является единственным источником  существования. Часть заработной платы компания выплачивает из официально не подсчитанных доходов, поэтому страдают наши социальные гарантии как работников».

Такие и подобные письма Служба расследования финансовых преступлений получает как минимум раз в день. Хотя выплата заработной платы в конвертах по сравнению с ситуацией, которая была десять лет назад, уменьшается, некоторые предприниматели все еще думают, что законы существуют не для них. Отрадно, что работников не удовлетворяет такое положение, они понимают, что работодатель, выплачивая зарплату в конверте, их обижает.

В данном конкретном случае официальная заработная плата по поручению банка выплачивается 15-го числа каждого месяца, а после 15-го директор компании привозит наличные, которые выдают каждому работнику в зависимости от количества отработанных часов. Количество отработанных часов отмечается в неофициальной бухгалтерии с использованием функции диска Google, который видят все работники. Большинство работников предприятия зарабатывают 1000 и больше евро, но официально выплачиваемая часть зарплаты составляет 600 евро.

Что происходит потом? Если работник заболел, то пособие по болезни подсчитывается от 600 евро. Если он хочет уйти в отпуск, то отпускные также подсчитываются от уменьшенной зарплаты. Как вы думаете, таким людям банки дадут кредит для приобретения новой квартиры или автомобиля? Ведь доходов на бумаге для этого не хватит. Если смотреть шире, то директор предприятия обманывает не только своих работников, но и государство, и даже своих родителей-пенсионеров.

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В случае выплаты уменьшенных налогов от искусственно уменьшенного оборота предприятия не поступают деньги в государственный бюджет, из которых не удастся выплачивать увеличенные пенсии, зарплату учителям, врачам, пожарным, другим работникам бюджетного сектора, в течение года будет засфальтировано меньше дорог, построено меньше школ и детских садов, хуже будут обеспечиваться поликлиники и больницы, библиотеки приобретут меньше книг, будет выплачиваться меньше социальной помощи и т. д.

Руководитель упомянутой компании и далее придерживается политики «конвертов», обманывает государство и своих работников.  Официально получаемую зарплату с прошлого года он увеличил почти на 100 евро, хотя, как утверждают работники, есть все возможности платить официальную зарплату, потому что предприятие хорошо известно на рынке. Это будет продолжаться недолго, потому что в таком случае руководителю предприятия придется не только ответить за свои действия по статьям Уголовного кодекса, но и возместить ущерб, нанесенный государству. Служба расследования финансовых преступлений обеспечит, чтобы это было сделано.

Антони МИКУЛЬСКИС, директор Службы расследования финансовых преступлений

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