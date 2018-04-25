Демография в столице

Традиционно в конце года Вильнюсское городское самоуправление обнародует демографический обзор за прошедший год. По традиции Вильнюсский муниципалитет в конце года подсчитывает, сколько появилось новых семейных пар и сколько детей родилось.
В 2019 году в столице Литвы родились 6540 малышей и еще 4288 маленьких граждан появились на свет за границей. Количество мальчиков и девочек практически одинаково – в прошлом году в Вильнюсе было зарегистрировано 5447 мальчиков и 5381 девочка. В 2019 году также появилась на свет 121 пара близнецов. По сравнению с прошлыми годами количество родившихся детей осталось похожим: в 2018 г. родились 11,3 тыс. детей, в 2017 г. – 11,3 тыс., в 2016 г. – 11,5 тыс., в 2015 г. – 10,5 тыс., в 2014 г. – 10,5 тыс.
Вильнюс остается единственным городом в Литве с более высоким уровнем рождаемости, чем смертность. В столице проживают 11 старожилов, которым в этом году исполняется 100 лет.
Самыми популярными женскими именами в прошлом году стали София, Эмилия, Амелия, Иева, Адель, Габия, Эма, Габриеле, Оливия и Лея.
Самыми популярными мужскими именами были Йонас, Лукас, Бенас, Доминикас, Йокубас, Ноюс, Адомас, Матас, Эмилис и Аугустас.
Среди самых неординарных женских имен в столице зарегистрировали следующие: Алтая, Ая, Андоя Магнолия, Ажуоле, Эдилия, Элита, Эстрея, Галатея, Гилия, Хейде, Хета, Юна, Юра, Лапе, Лукерия, Малика.
Среди мужских оригинальных имен в литовской столице зарегистрировали: Аполонас, Атлантас, Цезариюс, Дейвас, Иезекилас, Конорас, Магнус, Маюс, Марсас, Медас, Рустас, Сакалас, Сальвадарос, Северинас, Троюс, Уриелис, Вьесулас и Виюс.
В 2019 году в Вильнюсе поженились 2927 пар, 1905 заключили браки за границей и еще 1121 пара венчалась в церквях столицы.
Молодожены обычно выбирают для проведения свадебной церемонии загс Вильнюса, столичную Ратушу, Ботанический сад, дворец Вяркяй, Сад бернардинцев, региональный парк Пучкоряй, дворы отелей и ресторанов…
В 2019 году было зарегистрировано 439 браков, где один из молодоженов был иностранцем. Большинство женщин выходили замуж за граждан США, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Индии. Вильнюсские мужчины чаще женились на украинках, русских и белорусках.
По данным Вильнюсского отдела записей актов гражданского состояния, было подано около 700 прошений о регистрации брака в Вильнюсе. Большинство выбирают для регистрации традиционные места. Среди неожиданных мест регистрации – кинозал. Молодожены продемонстрировали гостям документальный фильм, в котором представлен весь путь молодых: от знакомства до регистрации брака.
По данным отдела, имена поменяли 194 человека, фамилии – 1848. Среди интересных случаев: в 2019 году трижды мужчины сменили фамилию на фамилию супруги. Кроме того, в 2019 году заключили брак 80-летние жених и невеста. А одному отцу пришлось на следующий день после получения свидетельства о рождении ребенка приходить менять имя, поскольку он от волнения записал его под именем своего первенца.
В 2019 году для регистрации были выбраны в качестве даты регистрации комбинации отдельных цифр: 2019 01 19, 2019 02 19, 2019 09 19. Больше всего бракосочетаний происходит в теплое время года – с мая по август. Уже сейчас замечены наиболее популярные дни для регистрации в наступившем 2020 году — 01 11, 2020 02 20, 2020 02 22, 2020 08 08, 2020 09 05.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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