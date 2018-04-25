Демография в столице

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Традиционно в конце года Вильнюсское городское самоуправление обнародует демографический обзор за прошедший год. По традиции Вильнюсский муниципалитет в конце года подсчитывает, сколько появилось новых семейных пар и сколько детей родилось.

В 2019 году в столице Литвы родились 6540 малышей и еще 4288 маленьких граждан появились на свет за границей. Количество мальчиков и девочек практически одинаково – в прошлом году в Вильнюсе было зарегистрировано 5447 мальчиков и 5381 девочка. В 2019 году также появилась на свет 121 пара близнецов. По сравнению с прошлыми годами количество родившихся детей осталось похожим: в 2018 г. родились 11,3 тыс. детей, в 2017 г. – 11,3 тыс., в 2016 г. – 11,5 тыс., в 2015 г. – 10,5 тыс., в 2014 г. – 10,5 тыс.

Вильнюс остается единственным городом в Литве с более высоким уровнем рождаемости, чем смертность. В столице проживают 11 старожилов, которым в этом году исполняется 100 лет.

Самыми популярными женскими именами в прошлом году стали София, Эмилия, Амелия, Иева, Адель, Габия, Эма, Габриеле, Оливия и Лея.