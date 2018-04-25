сохранение исторической памяти»

С приветственным словом к участникам конференции обратился временный поверенный в делах Российской Федерации в Литовской Республике Сергей Владимирович Рябоконь, который напомнил о важности предстоящего 75-летнего юбилея Победы и о попытках сегодня героизации нацизма. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, в которой, в частности, предусматриваются рекомендации для государств в законотворческой и образовательной области по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны и оценки преступлений нацистского режима.

«В преддверии великого праздника особую актуальность приобретает задача активной и последовательной борьбы с фальсификацией истории, попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны, которые все настойчивее предпринимаются отдельными европейскими странами, в том числе и Литвой. Дело порой доходит до циничной, ничем не прикрытой лжи и наглого очернительства», – подчеркнул С. Рябоконь.

В рамках конференции работали три дискуссионные площадки, на которых обсуждались важные и насущные проблемы диаспоры: «Историческая память, проблемы искажения исторических событий», «Молодежь в жизни диаспоры» и «Взаимодействие с гражданским обществом и защита законных интересов и прав соотечественников».

Ситуация с воинскими захоронениями

Говоря об исторической памяти и о праве на нее, самое главное в ней – это ветераны, которые прошли эту войну, знающие и сохранившие эту историческую, окопную правду. Для живущих сегодня ветеранов 75 лет Победы – это некий жизненный ориентир, ожидание этого праздника продлевает им жизнь, отметил заместитель председателя Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Вайгутис Станчикас.

Но сегодня нельзя забывать и о непростой ситуации, которая сложилась вокруг воинских захоронений.

«На территории Литвы находятся порядка 300 воинских захоронений, где покоятся более 80 тысяч павших воинов, которые освобождали республику от немецко-фашистских захватчиков. Еще в конце 40-х годов прошлого века были приняты правительственные постановления о приведении воинских захоронений в надлежащий порядок и об увековечении их памяти. Прошло почти 75 лет со Дня Победы, но до сих пор консульский отдел посольства Российской Федерации в Литве получает запросы с просьбой найти место захоронения воина, погибшего в ту войну, – говорит Виктор Орлов, руководитель ассоциации военной истории «Забытые солдаты».

По его словам, порой они сталкиваются с вопиющим безобразием при ведении документации, при учете павших воинов. В. Орлов озвучил ситуацию, которая сложилась в Литве.

«Российская Федерация никогда не отказывалась от того, что она будет ухаживать и принимать участие в сохранении, облагораживании воинских захоронений, тем самым подчеркивая свою историческую причастность к тем событиям, которые происходили на этой земле, не отказываясь от роли победительницы в той кровопролитной войне. Однако сейчас находятся те, кто выступает с заявлениями о том, что здесь, на территории Литовской Республики, не место этим воинским захоронениям, что это чуждо и противоречит официальной, государственной политике Литвы», – подчеркнул В. Орлов.

В процессе решения вопроса с захоронениями на территории Литвы вскрылись «очень интересные факты».

«Российское государство, точнее российские налогоплательщики оплачивали содержание воинских мемориалов на территории Литвы из своего кармана. Каждый год, с 2000-х годов, когда началась работа по сохранению исторической памяти на протяжении как минимум 15 лет из бюджета Российской Федерации выделялось по одному миллиону долларов США на содержание воинских захоронений на территории Литвы (хотя это проблематика общая для всех бывших советских республик). А что мы на сегодняшний момент получили после такого «ухода» за этими воинскими захоронениями? Некоторые еще успевают выпускать специальные альбомы, называемые книгами памяти, – Литва помнит и скорбит, на которых отображена искаженная информация. И эти книги ложатся на столы министру иностранных дел России, министру обороны России, президенту России. И получается, что в Литве все в порядке, нет проблем, тогда как проблемы существуют огромные. То, что сегодня силами общественных организаций, при помощи волонтеров охватывается по 15-17 населенных пунктов в год, где на воинских захоронениях убирают листву, сучья, подкрашивают-подмазывают памятники. Представляете, за те 15 млн долларов эти памятники должны быть, как минимум, покрыты сусальным золотом. А мы сейчас имеем развалины, а литовская сторона говорит: вам самим это неинтересно, вы не ухаживаете за захоронениями».

По словам В. Орлова, ни в коем случае нельзя использовать средства, которые направляются на сохранение нашей общей исторической памяти, не по целевому назначению и пресекать всяческие попытки на этом наживаться.

Защита законных интересов и прав

Открывая подиумную площадку «Взаимодействие с гражданским обществом и защита законных интересов и прав соотечественников», председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте отметила, что сегодня русской диаспоре ставят в вину участие в российских образовательных программах (только за прошлый год 80 абитуриентов из Литвы поехали учиться в высшие учебные заведения России, еще 30 школьников приняли участие в проекте «Здравствуй, Россия!»). Хотя, по сути, наши выпускники сами выбирают учебу в России по одной простой причине – они хотят получить достойное образование на родном языке.

Если говорить о защите своих законных интересов, то, по мнению Э. Канайте, их необходимо защищать на различных международных площадках. Не так давно Элла Ильинична приняла участие в работе 12-й сессии Форума по вопросам национальных меньшинств, проходившей под эгидой Совета по правам человека ООН в Женеве. Из 600 участников за два дня работы форума удалось выступить 200 делегатам, в том числе и ей с двухминутным докладом. В своем сообщении она отметила основные проблемы школ с русским языком обучения Литвы, являющихся составной частью государственной системы образования. Так, с 1990 по 2019 год число русских школ сократилось с 85 до 30 (не считая смешанных), количество учащихся — с 76 тысяч до 14,5 тысяч. На сегодняшний день юридически не закреплено понятие – школа национальных меньшинств. Отсюда и проблемы с оптимизацией школ и комплектацией классов. Введение единого государственного экзамена по литовскому языку с 2013 года, низкие результаты выпускников русских школ (в 2019 году 23,3% не сдали экзамен) лишают возможности получения бесплатного высшего образования в Литве, поскольку оно только на государственном языке. Литва не готовит учителей для школ с русским языком обучения. Э. Канайте были озвучены некоторые рекомендации, касающиеся не только сферы образования, но и по прекращению преследования правозащитников, ратующих за образование на языках национальных меньшинств. В частности, с 2015 года Э. Канайте находится «под колпаком» Департамента государственной безопасности Литвы, фигурирует в Справке о национальных угрозах безопасности Литвы.

По словам Э. Канайте, выступления участников из стран Балтии возымели определенное действие, поскольку Верховный комиссар ООН по правам человека в своем вступительном слове выразила озабоченность той ситуацией, которая сложилась в Балтийских странах и Украине, в частности, фактами преследования и насилия, которым подвергаются правозащитники.

В ходе дискуссионной площадки руководитель Ассоциации «Центр исследований и защиты основных прав» Мария Саламахина еще раз напомнила о том, что их центр предоставляет бесплатную юридическую помощь и консультации русскоязычным жителям Литвы, русским организациям, а также русскоязычным гражданам, представляющим интересы национальных меньшинств (эл. почта, по которой можно обратиться – info@pravcentr.lt).

Сохранение национального сознания

По итогам работы конференции была принята резолюция, в которой, в частности, выражено желание активно участвовать в подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вовлекать молодежь в изучение истории своей семьи, сохранять преемственность поколений, воспитывать в духе уважения к своим корням и сопричастности к истории своей исторической Родины.

Осудить практику ограничения доступа соотечественников к российскому информационному и культурному пространству, нарушения прав граждан на свободу выбора и свободу слова, выходящих за правовые рамки демократического общества. Сохранять и развивать гуманитарное сотрудничество с Российской Федерацией и ее регионами. Содействовать улучшению взаимопонимания и налаживанию разносторонних отношений Литвы и России.

«Участники конференции убеждены в том, что гражданское мужество и консолидация русской диаспоры Литвы, взаимодействие семьи, школы, Православной церкви, русскоязычных СМИ, творческая активность научной, технической и художественной интеллигенции, постоянный диалог между общественными организациями и государственными органами власти – залог успеха в сохранении русского национального сознания и исторической памяти в Литве», – говорится в резолюции.

Инф. «ЛК»

Полный текст резолюции

РЕЗОЛЮЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛИТВЕ

«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:

сохранение исторической памяти»

21 декабря 2019 года, Вильнюс

Мы, российские соотечественники, проживающие в Литве, участники республиканской конференции «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: сохранение исторической памяти» определили в качестве первоочередных следующие цели и задачи:

1. Призвать российских соотечественников и всех граждан Литвы к активному участию в подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, достойно отметить вклад наших народов в разгром фашизма. В «Год памяти и славы» приветствуем инициативу по участию делегации ветеранов ВОВ Литвы в мероприятиях, связанных с памятными датами и событиями истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, проводимых в России и Белоруссии.

2. Призываем всех, кому дорога память о предках – участниках Великой Отечественной, о всех тех, кто сражался с фашизмом и нацизмом на фронте и в тылу, о жертвах нацизма, выйти в год 75-летия Победы на шествие «Бессмертного полка», чтобы напомнить миру о самой страшной войне в истории человечества.

3. Сохранять принципы «Бессмертного полка» как неполитического некоммерческого общественного движения, основанного на сохранении семейной и исторической памяти о жертвах и участниках Великой Отечественной войны, победивших нацизм.

4. Основываясь на принципах народной дипломатии способствовать развитию движения «Бессмертного полка» в Литве как пространства общей памяти и диалога между жителями Литвы.

5. Руководствуясь материалами Нюрнбергского процесса признать недопустимым разрушение в Литве объектов исторической памяти, посвященных жертвам и борцам с нацизмом.

6. Содействуя сохранению семейной и исторической памяти о поколении Великой Отечественной войны, исторической памяти народов, противодействовать попыткам героизации нацизма, попыткам возрождения нацизма, поддержке неонацизма.

7. Совместно с Комитетом ветеранов ВОВ Литовской Республики создать организационный комитет по празднованию 75-летия Победы. Обратится к Правительству Литовской Республики с просьбой об содействии и участии в проведении мероприятий, связанных с 75-летием победы над фашизмом.

8. Активнее вовлекать молодёжь в изучение истории своей семьи, сохранять преемственность поколений, воспитывать в духе уважения к своим корням и сопричастности к истории своей исторической Родины. Поддерживать и развивать интерес молодёжи к изучению истории своей семьи, уважению к своим корням, гордости за свершения своих предков.

9. Укреплять взаимодействие, сотрудничество и солидарность общественных организаций соотечественников. Рассматривать консолидацию как необходимое средство и условие для достижения вышеуказанных целей и сохранения российской диаспоры в Литве. Участники конференции обращают особое внимание на то, что сохранение национально-культурной идентичности в огромной мере зависит от усилий каждого члена самой русской общины Литвы.

10. Усилить внимание к проблемам русской молодежи, поискам новых форм работы с молодежными организациями. Обратить внимание на важность привлечения молодежи к работе в координационных советах и к деятельности русских НПО, к активной гражданской позиции в рамках законов Литовской Республики. Отметить, что международные и региональные молодежные конференции способствуют широкому обмену опытом по консолидации молодежи.

11. Обратиться к ПКДСР с просьбой о продолжении традиции проведения в России и за рубежом юношеских фестивалей и слетов, спортивных мероприятий, развития и расширения образовательных программ для детей и молодежи стран зарубежья.

12. В условиях сокращения русского образовательного пространства считать важным и необходимым конструктивный диалог с государственными и местными органами власти. Постоянно информировать общественность о состоянии образования и принятых в результате диалога решениях.

13. Выразить озабоченность в связи с тем, что отдельные лидеры и активисты русских НПО обвиняются в инакомыслии и интерпретируются как угроза национальной безопасности Литвы, а отдельные СМИ, тиражируя такую информацию, формируют негативный образ русских в стране.

14. Осудить практику ограничения доступа соотечественников к российскому информационному и культурному пространству, нарушения прав граждан на свободу выбора и свободу слова, выходящих за правовые рамки демократического общества.

15. Сохранять и развивать гуманитарное сотрудничество с Российской Федерацией и ее регионами. Содействовать улучшению взаимопонимания и налаживанию разносторонних отношений Литвы и России.

Участники конференции убеждены в том, что гражданское мужество и консолидация русской диаспоры Литвы, взаимодействие семьи, школы, православной церкви, русскоязычных СМИ, творческая активность научной, технической и художественной интеллигенции, постоянный диалог между общественными организациями и государственными органами власти – залог успеха в сохранении русского национального сознания и исторической памяти в Литве.