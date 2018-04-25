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Здравоохранение,Общество

Цены на компенсируемые лекарства

  • Фото BFL/Гедиминаса Савицкиса

Правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения, которое обеспечит людям и государству возможность покупать лекарства по самым низким ценам, сообщает пресс-служба Минздрава.

Для этого было установлено правило, согласно которому, цены на все подлежащие компенсации лекарства будут заморожены и больше не будут расти.

В Минздраве считают, что нововведение не только остановит рост цен на лекарства, но и выполнит требования постановления Высшего административного суда Литвы (LVAT) о регулировании процедуры включения возмещаемых лекарств в прайс-лист. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, в настоящее время некоторые производства поднимают цены на лекарства, которые уже снизили.

«Это особенно чувствительно сказывается в тех случаях, когда, например, некоторых лекарств не хватает, а иные производители этим пользуются и, желая больше заработать, повышают на них цены. Это ограничивает возможность возмещения более инновационных лекарств, необходимых пациентам», — пояснил он.

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А. Верига отметил, что в Литве поставщики и производители должны конкурировать, предлагая самые низкие цены, а не самые высокие. Кроме того, в настоящее время существует процедура установления базовых цен на неконкурентные лекарства, предлагаемые одним поставщиком, и это оказалось эффективным инструментом управления ценами.

В результате, по словам главы Минздрава, со второго квартала 2020 года базовые цены также будут заморожены на лекарства, выпускаемые двумя или более производителями.

Предполагается, что замораживание цен сэкономит Фонду обязательного медицинского страхования 300 тысяч евро за квартал. Это позволит возместить больше новых лекарств с дополнительными терапевтическими преимуществами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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