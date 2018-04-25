Цены на компенсируемые лекарства

Фото BFL/Гедиминаса Савицкиса

Правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения, которое обеспечит людям и государству возможность покупать лекарства по самым низким ценам, сообщает пресс-служба Минздрава.

Для этого было установлено правило, согласно которому, цены на все подлежащие компенсации лекарства будут заморожены и больше не будут расти.

В Минздраве считают, что нововведение не только остановит рост цен на лекарства, но и выполнит требования постановления Высшего административного суда Литвы (LVAT) о регулировании процедуры включения возмещаемых лекарств в прайс-лист. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, в настоящее время некоторые производства поднимают цены на лекарства, которые уже снизили.

«Это особенно чувствительно сказывается в тех случаях, когда, например, некоторых лекарств не хватает, а иные производители этим пользуются и, желая больше заработать, повышают на них цены. Это ограничивает возможность возмещения более инновационных лекарств, необходимых пациентам», — пояснил он.