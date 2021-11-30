Новые санкции ЕС против Беларуси вступят в силу на этой неделе

Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза против властей Беларуси почти готов, блок планирует принять его 2 декабря. Об этом сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс местному порталу ERR.

«Подготовка пятого пакета санкций в отношении Белоруссии близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе», — сказала дипломат.

По ее словам, лица и предприятия, попавшие под ограничительные меры Брюсселя, будут раскрыты в день публикации документа.

«Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное», — объяснила Лийметс.

Как сообщалось, новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси, введенные из-за ситуации с мигрантами, будут наложены на 28 физических и юридических лиц.

В ответ на эти рестрикции Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа по газопроводу Ямал-Европа.