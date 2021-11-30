Песков назвал сроки взаимного признания сертификатов о вакцинации с ЕС

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об «очень позитивных» контактах с Евросоюзом по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий», — рассказал он, уточнив, что речь идет о технологических процессах.

Представитель Кремля уточнил, что в настоящее время есть все основания полагать, что «в течение какого-то количества месяцев удастся выйти на взаимное признание сертификатов».

12 ноября в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что Россия в скором времени подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации от COVID-19. Российская сторона уже представила необходимые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в Евросоюзе и РФ.