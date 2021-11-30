За сутки пограничники не впустили четырех мигрантов– минимальное число с октября

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

За минувшие сутки литовские пограничники развернули четырех мигрантов, пытавшихся попасть в Литву из Беларуси в запрещенных местах, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) во вторник.

По данным службы, это наименьшее количество отправленных обратно в Беларусь мигрантов с 7 октября, когда не впустили одного иностранца. 21 и 24 августа двум лицам было отказано во въезде в Литву, а в целом за сутки однозначное число не впущенных нелегальных мигрантов с начала августа фиксировалось 8 раз.

Таких не впущенных в воскресенье было 75 человек, 108 – в субботу, 45 –в пятницу, 29 –в четверг, 55- в среду в среду и 9– во вторник.

В понедельник не было иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным соображениям.

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать иностранцев из Беларуси в запрещенных для пересечения границы местах, в Литву не впустили 7 657 мигрантов.

Пограничный контроль на литовской стороне осуществаляется в усиленном режиме.