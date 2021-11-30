Основная версия следствия — самоубийство военнослужащего во время учений

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Есть подозрение, что военнослужащий, получивший смертельное ранение во время учений, покончил жизнь самоубийством, сообщила во вторник Армия Литвы.

«Основная расследуемая версия — самоубийство. Никаких обвинений никому не предъявлены», — говорится в присланном BNS комментарии Вооруженных сил Литвы.

Инцидент произошел во время учений на полигоне им. генерала Казиса Веверскиса в Казлу-Руда. В тяжелом состоянии молодой человек 2002 года рождения был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Как сообщил во вторник журналистам командующий Сухопутными войсками генерал Раймундас Вайкшнорас, юноша прослужил почти два месяца.

«До сих пор сложно объяснить, как произошел этот несчастный случай, были приняты все меры предосторожности: учения обучающие, присутствовали инструкторы по технике безопасности, в ходе расследования станет ясно, при каких обстоятельствах это произошло», — сказал командующий Сухопутных войск.

«Руководство подразделения и сослуживцы поддерживают связь с родственниками погибшего и вместе решают необходимые вопросы», — сообщили в армии.

Расследование ведет Военная полиция Вооруженных сил Литвы. Внутреннюю проверку начал также штаб обороны литовских вооруженных сил.

«Сейчас идет следствие, опрашивают сослуживцев, друзей, военнослужащих этого взвода. В ходе расследования все обстоятельства выяснятся», — сказал Р. Вайкшнорас.

В начале октября сообщалось о смерти еще одного призывника 2000 года рождения. Затем было сообщено, что военнослужащий мог покончить жизнь самоубийством во время службы.

Информация ЛК по сообщению BNS