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Новые санкции ЕС против Минска включат список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов

Nuotrauka urm.lt

Новые санкции ЕС против Минска будут включать черный список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов, указал представитель ЕК, сообщает ТАСС.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе отметила, что газ — это ресурс первой необходимости и Белоруссия не должна его использовать в качестве геополитического оружия для гибридных атак против ЕС.

«Газ — это ресурс первой необходимости, и Беларусь не должна его использовать в качестве геополитического оружия для гибридных атак против ЕС. Также как не должна использовать для этой цели людей», — заявила Массрали, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности закрытия Минском транзита газа в ответ на новые санкции ЕС. Она подчеркнула, что «именно против подобных действий и направлены санкции ЕС».

В свою очередь, представитель Еврокомиссии Дана Спинант добавила: «Газ — это новое средство гибридных атак, которое может добавиться к уже продолжающимся нападениям. Мы видели эти угрозы и мы можем ясно заявить, что мы не позволим себя запугать. Это все, что я могу сказать по заявлениям белорусской стороны в отношении поставок газа в страны Евросоюза».

Ранее в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с правительством страны, что в случае расширения санкций ЕС может перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу Ямал — Европа. Он поручил МИД «предупредить всех в Европе», что если против Минска будут введены дополнительные санкции, на них последует ответ.

В настоящее время в ЕС обсуждают возможность принятия пятого пакета санкций в отношении Беларуси, который может включать как персональные ограничительные меры против белорусских чиновников и силовиков, так и меры экономического характера. Как ожидается, эта тема станет основной на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 15 ноября.

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