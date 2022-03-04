Новые школы и детские сады 

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В Вильнюсе построят школу в Байорай и детские сады в Перкункемисе и Пашилайчяй, сообщает BNS. Вильнюсский муниципалитет сообщил о том, что объявлены архитектурные конкурсы на проектирование школы и двух детских садов.

Согласно сообщению, в Байорай сейчас нет школы, дети посещают школы Фабийонишкес и Пашилайчяй, поэтому в Байорай построят прогимназию (школа до 9 класса). Ее смогут посещать до 1000 учеников. «Вильнюс быстро растет, поэтому в ближайшие пять лет мы планируем построить восемь школ и ряд детских садов. Для нас важно, чтобы каждая такая постройка отвечала высоким архитектурным качествам и появилась там, где в этом есть необходимость – рядом с тем местом, где живут семьи с детьми, чтобы избавить родителей от ненужных поездок и уменьшить заторы в городе», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. На проектирование и строительство школы выделяют 20 млн евро.

По данным муниципалитета, не хватает в Вильнюсе не только школ, но и детских садов. Детские сады планируют строить в северной части города, где их особенно не хватает. Проведут конкурс на проекты двух детсадов – 280-местный в Пашилайчяй, на ул. Жеминос, и 410-местный в Перкункемисе. В соответствии с планом в 2025 году в Вильнюсе должны появиться еще семь школ — в Таранде, Вяркяй, Пашилайчяй, Пилайте, Кальненай и Павильнисе.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt