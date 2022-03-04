Инфляция в контексте геополитических рисков

Фото BFL/Томаса Урбялениса

В Литве в феврале, по предварительным данным, годовая инфляция, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 13,9%, сообщает BNS.

По утверждению Департамента статистики, до этого годовая инфляция преодолевала отметку в 13% в 1996 году.

На годовую инфляцию в наиболее значительной степени повлиял рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие товары и услуги топливной группы, пищевые продукты, безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги, сообщил Департамент статистики.

По предварительным данным, согласованная месячная инфляция – в феврале по сравнению с январем — составила 1,7%.

Аналитики, комментируя данные Департамента статистики, отмечают, что именно в феврале или марте прогнозировался пик инфляции, однако сейчас ситуацию меняет российско-украинский военный конфликт.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас утверждает, что прогнозы были превышены, он ожидал, что месячная инфляция составит около 1%. По словам аналитика, банку также придется повысить годовой прогноз инфляции с 7,2% примерно до 9%.

Экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене говорит, что темпы роста инфляции превысили рост, наблюдавшийся в 2008 году перед мировым экономическим кризисом, и оказались в категориях инфляции конца прошлого века.

По словам экономиста, по прежним предположениям, пик инфляции должен был прийтись на февраль или март, но ситуацию меняют военные действия между Россией и Украиной.

«Оценивая тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, появляются новые предположения о продолжении инфляции. До сих пор мы оценивали последствия постпандемического бутылочного горлышка, оценивали несбалансированность сырьевых рынков, и теперь эти же сырьевые рынки разрывает война между Украиной и Россией, так как обе страны являются значимыми игроками на сырьевом рынке», – сказала И.Гените-Пикчене.

По словам Т.Повилаускаса, наибольшее влияние на чрезвычайно высокую инфляцию оказало повышение цен на нефть, по его мнению, прогнозы годовой инфляции также необходимо будет корректировать в соответствии с текущими тенденциями.

«Похоже, что прогнозы официальных учреждений и наш январский среднегодовой прогноз инфляции в размере 7,2% уже устарели. Сейчас мы идем где-то к 9%, а может, и больше», — сказал Т.Повилаускас.

И.Гените-Пикчене также считает, что в нынешней геополитической ситуации возможности для снижения цен отсутствуют и экономистам придется пересмотреть свои прогнозы.

«Мы знаем, что Россия — крупнейший экспортер зерна, игрок на энергетическом рынке внушительных размеров и что война однозначно коснется основного сырья, а, как известно, все начинается с сырья», — сказала И.Гените- Пикчене.

По предварительным оценкам, годовая инфляция в феврале достигла 13,9%, а месячная – 1,7%, сообщил Департамент статистики Литвы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ