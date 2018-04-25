Новый культурный комплекс Вильнюса

Фото facebook.com/sodas2123

Недавно в столице открылся новый культурный центр «Sodas 2123» (ул. Витебско, 21 и 23). Центр расположился в нестандартном для творческих проектов уголке Вильнюса, по соседству с колонией Расу, Лепкальнисом и Маркучяй.

По словам организаторов комплекса, эта территория нуждалась в художественном центре, где свои работы могли бы представлять как молодые, так и заслуженные авторы, представители разных видов изобразительного искусства. Здесь будут проходить спектакли, выставки, открытые мастерские художников и другие мероприятия. Некоторые события будут доступны в виртуальном пространстве. По словам учредителей проекта, этот культурный комплекс будет отличаться от других площадок тем, что здесь под одной крышей свои студии обустроят многие художники.

Планируется, что в «саду» будут работать более 30 художников разных поколений и сфер деятельности. Ранее нечто подобное существовало в Вильнюсе на проспекте Гядимино, в бывшей «Fluxus ministerija», но территория «Sodas 2123» намного больше. В новом культурном центре под одной крышей расположатся музыкальная сцена, репетиционные залы, площадка для перформансов и спектаклей, бар, кафе, анимационные студии, несколько галерей и даже городской сад.

Сегодня культурный комплекс «Sodas 2123» открыт только во время мероприятий, но в будущем планируется его посещение сделать доступным ежедневно. Подробнее о деятельности центра и проводимых мероприятиях читайте в Фейсбуке.