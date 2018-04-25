Зарплаты растут несмотря на пандемию

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

На фоне мирового коронакризиса зарплаты в Литве в этом году росли наполовину меньше, чем в прошлом, свидетельствует новейшее исследование, сообщает BNS. По его данным, часть компаний выплатила меньше надбавок, заморозила базовые зарплаты, отказалась от некоторых дополнительных привилегий, всячески сокращала расходы.

Среди компаний Балтийских стран литовские настроены наиболее оптимистично – девять из десяти компаний в следующем году планируют поднять зарплаты в среднем на 4,1%, свидетельствуют данные исследования рынка труда Балтийских стран, проведенного компанией Baltic Salary Survey.

По данным опроса, в Литве в этом году поднялась месячная базовая заработная плата 70% работающих. Консультант Baltic Salary Survey Повилас Блусюс утверждает, что она выросла на 4,4%, что на 3 пункта меньше, чем в 2019 году.

«Прогнозы негативного роста зарплат не сбылись, поэтому, как бы мы ни драматизировали иногда ситуацию, все же рынок устоял, и у него еще есть подушка безопасности, накопленная за счет прошлогоднего роста, поэтому рост все же был, хотя он и сократился почти наполовину», – заявил на пресс-конференции П. Блусюс.

В Латвии базовая зарплата поднялась на 4,2%, в Эстонии – на 6,3%.

В наибольшей степени – на 5% – росли зарплаты в секторах информационных технологий, продаж, в финансовой сфере, хуже всего было в секторе услуг – здесь зарплаты упали в среднем на 3,2%.

Ожидается, что в следующем году рост базовой зарплаты составит 4,1%.

«Не все компании ощутили негативные изменения из-за карантина. Очень велика экономическая задержка, из-за которой компании и некоторые сектора могут ощутить негативное влияние лишь в следующем году. Прогнозы основаны на планах самих компаний», – пояснил П. Блусюс.

В апреле-августе Baltic Salary Survey опросила 1000 организаций в Балтийских странах и почти 35 тыс. работников в Литве.

Дебаты о минимальной зарплате

На фоне продолжающихся разногласий в Трехстороннем совете относительно повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ) с начала следующего года литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что не хотел бы, чтобы повышение ММЗ стало тяжелым бременем для малого бизнеса, который в этом году и так пострадал от кризиса.

По словам премьера, опасения предпринимательских организаций, которые до этой поры предлагали в Трехстороннем совете даже не рассматривать вопрос о повышении ММЗ, «вполне обоснованны».

«Мы видим постоянно меняющиеся прогнозы, хорошо, что они улучшаются и реальная ситуация в экономике нашей страны лучше прогнозов. Однако мы не хотели бы, чтобы это было тяжким бременем и малый бизнес столкнулся с серьезными испытаниями. Повышение ММЗ первым делом ударит по нему, поэтому решение должно быть сбалансированным», — сказал С. Сквярнялис на пресс-конференции на минувшей неделе.

Он не согласился с заявлениями представителей бизнеса о том, что решения о повышении ММЗ нужно принимать после выборов в Сейм. По словам премьера, поскольку Трехсторонний совет не может прийти к единому мнению, правительство считает, что ММЗ в следующем году следует повысить более чем на 35 евро.

Профсоюзы предлагают повысить ММЗ на 56 евро до 663 евро (до вычета налогов). Представители кабмина предлагают исходить из расчетов Банка Литвы и повысить ММЗ на 35 евро до 642 евро.

Сейчас ММЗ составляет 607 евро (до вычета налогов) – она повышена с января нынешнего года.

Информация «ЛК», BNS