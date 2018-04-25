Госдолг Литвы стал рекордным

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Спад литовской экономики в этом году должен быть меньше, чем прогнозировалось ранее, утверждает Банк Литвы (БЛ, Центробанк), как следует из сообщений BNS. По оценкам экономистов БЛ, в случае основного сценария экономика в этом году сократится на 2%, а в следующем году рост внутреннего валового продукта (ВВП) должен составить 3,1%. В июне БЛ прогнозировал спад ВВП в 9,7%, а в следующем году ожидал рост в 8,3%.

Все же неопределенность в связи с пандемией для экономики по-прежнему велика, поэтому при неблагоприятном сценарии ВВП Литвы в этом году сократится на 2,4%,а в следующем году расти не будет. В случае оптимистичного сценария падение в этом году составит лишь 0,2%, а в следующем ВВП вырастет на 5%.

Основной сценарий БЛ предусматривает, что внутреннее потребление в этом году сократится на 2,4%, формирование общего капитала (инвестиции) – на 7,7%, между тем потребительские расходы сектора власти вырастут на 0,3%. В 2021 году эти показатели должны вырасти соответственно на 3,9%, на 6,4% и на 0,3%.

В этом году экспорт и импорт литовских товаров и услуг сократится соответственно на 3,8% и 6,1%, между тем в 2021 году они должны вырасти на 6,9% и на 8,4%.

Прогнозируется, что по основному сценарию цены должны подняться на 1%, в следующем году – на 1,2% (июньский прогноз – соответственно на 0,6% и 0,9%). По данным БЛ, большое влияние на инфляцию все еще оказывают дорожающие услуги, хотя рост цен и замедлился.

В случае основного сценария в этом году уровень безработицы составит 8,8%, в следующем — сократится до 8,1%, между тем количество занятых сократится на 1,5%, а в следующем году вырастет на 0,6%. По оценкам БЛ, средняя зарплата в этом году должна вырасти на 6,8%, а в 2021 – на 3,1%.

Согласно новейшим показателям, основные сектора экономики – промышленность, торговля и экспорт – уже вернулись или почти вернулись на уровень, который был до пандемии, большая часть экономики может нормально функционировать, сказал председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас. Между тем, по его заявлению, госдолг Литвы достиг рекордных размеров.

Информация «ЛК», BNS