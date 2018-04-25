default image
Когда потребителя вводят в заблуждение

Подробнее...
default image
Табу на дым

Подробнее...
default image
Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало на жизнь?

Подробнее...
default image
Пенсионерам - 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Подробнее...
default image
Осенью – экономическая весна, но не для всех

Подробнее...
default image
Новый список компенсируемых лекарств

Подробнее...
default image
Правила посещения пациентов

Подробнее...
default image
Склоны горы Гядиминаса изучают геологи

Подробнее...
default image
Тернистый путь к энергетической независимости

Подробнее...
default image
Оружием мошенников стали интернет, телефон

Подробнее...
default image
Указатель улицы – на молдавском языке

Подробнее...
default image
Зарплаты растут несмотря на пандемию

Подробнее...
default image
Госдолг Литвы стал рекордным

Подробнее...
default image
Где утилизировать автомобиль и получить компенсацию

Подробнее...
default image
Новый культурный комплекс Вильнюса

Подробнее...
default image
Расценки на услуги Центра регистров

Подробнее...
default image
Концерт Бориса Гребенщикова обязательно состоится

Подробнее...
default image
Между жизнью и смертью

Подробнее...
default image
Площадь раздора

Подробнее...
default image
Приглашает Vilnius Jazz

Подробнее...
default image
Подготовка к отопительному сезону

Подробнее...
default image
Безработица: Литва - в антилидерах

Подробнее...
default image
«Утопия» в Русском драматическом театре

Подробнее...
default image
Посол России завершил работу в Литве

Подробнее...
default image
Последствия коронавируса

Подробнее...
default image
Бим

Подробнее...
default image
Дипломатические шаги Минска

Подробнее...
default image
Вячеслав Чешский. Кирилл и Мария, родители Сергия Радонежского

Подробнее...
default image
Повседневная жизнь без автомобиля

Подробнее...
default image
Граница Литвы под видеонаблюдением

Подробнее...
default image
Зафиксирован самый теплый сентябрь

Подробнее...
default image
Еврокомиссия: если Беларусь будет неправильно использовать дроны -средства ЕС надо вернуть

Подробнее...
default image
ЕС рассматривает возможность введения санкций против Лукашенко

Подробнее...
default image
Государство будет финансировать крупные предприятия через облигации

Подробнее...
default image
Германия готовится к волне отложенных банкротств

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в России усложняется

Подробнее...
default image
Более половины жителей убеждены, что жилье будет дорожать

Подробнее...
default image
Главы ведомств Евросоюза обсудят ситуацию в Беларуси 12 октября

Подробнее...
default image
Стартует база данных о связях политиков, бизнеса и общественных денег

Подробнее...
default image
Польша с 10 октября вводит обязательный масочный режим для населения

Подробнее...
TOP,Общество,Происшествия

Оружием мошенников стали интернет, телефон

Фото www.lba.lt

Смс-сообщение, в котором содержится просьба срочно перевести определенную сумму на указанный номер (при этом мошенники используют обращение «папа», «мама», «друг»); требование взятки за освобождение от ответственности знакомого или родственника, якобы совершившего правонарушение; вымогательство денег за якобы выявленные надзорными органами нарушения закона – таковы наиболее часто встречающиеся случаи телефонного мошенничества.

Эксперты напоминают, что мошенники очень хорошо знают психологию людей. Они используют: беспокойство за близких и знакомых, за свой телефонный номер, счет в банке или кредитную карту, желание выиграть крупный приз, любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей. Чтобы противостоять обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом случае, когда от вас будут требовать перевести сумму денег, задавать уточняющие вопросы. Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные вопросы станут препятствием для преступников. Но аферисты не дремлют и придумывают все новые и новые схемы выманивания денег у горожан.

Международные мошенники в сети 

В конце сентября в ходе международной операции правоохранительных органов при активном сотрудничестве с официальными лицами Литвы, Эстонии, Румынии и Евроюстом в Румынии были арестованы три человека, из-за которых пострадали более 80 граждан Литвы и около 20 компаний. Еще 500 жертв мошенничества обнаружили в Эстонии.

Данные, полученные во время длительного всестороннего расследования, проведенного прокуратурой и Бюро криминальной полиции Литвы, позволяют предположить, что жертвы получали электронные сообщения, якобы отправленные из банка.

В письмах содержались ложные предложения о продлении счета и интернет-ссылки на сайты, имитирующие банковские электронные учетные записи.

Пострадавшие вводили данные для входа (коды) с помощью популярного приложения Smart-ID и тем самым передавали мошенникам свои идентификационные данные и данные электронного платежного инструмента.

Подозреваемые использовали эти данные для подключения к информационным системам –  электронному банкингу.

В прошлом году сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы начали фиксировать активизацию подобных преступлений. Всего, по имеющимся у полицейских данным, в Литве пострадали свыше 100 физических и юридических лиц. С их банковских счетов преступники незаконно перевели в общей сложности около 250 тысяч евро на банковские счета других людей, но фактически получили около 100 тысяч евро – во многих случаях банкам и компаниям, оказывающим финансовые услуги, удавалось остановить переводы и вернуть деньги жертвам.

Изъятые деньги незаконно направлялись в банки или компании, предоставляющие услуги электронных денег, в Литве, Польше, Ирландии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Испании, на Мальте и во Франции.

Расследование показало, что аналогичные мошенничества происходили в Эстонии. В сотрудничестве литовские и эстонские власти обнаружили, что преступления были совершены одной и той же организованной группой в Румынии. Досудебное расследование румынской полиции показало, что преступления совершались не в самой Румынии.

Вас сфотографировал радар

С появлением передвижных радаров появились и новые способы мошенничества. Злоумышленник может позвонить, представившись полицейским, сообщить о якобы нарушении ПДД и запросить личные данные, сообщает пресс-служба полиции Алитусского округа.

Отмечается, что в последнее время в журнале регистрации происшествий в полиции было зафиксировано сообщение о том, что женщина, представившаяся по телефону сотрудником полиции, заявила, что человек, которому она звонила, был сфотографирован прибором для измерения скорости и теперь ему грозит лишение прав на срок до шести месяцев.

Представившись сотрудником полиции, женщина попросила у своей собеседницы назвать личные данные, которые она впоследствии смогла использовать для доступа к электронному счету обманутой.

Предполагается, что эта новая схема может и дальше использоваться для обмана частных лиц, чтобы получать коды доступа к электронному банкингу.

Если личность звонящего вызывает сомнения, необходимо попросить его предоставить информацию о машине, а также о том, где именно и когда было зафиксировано нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники полиции никогда не запрашивают личную информацию или коды доступа к банку. В исключительных случаях полицейский может спросить, на какой адрес или адрес электронной почты отправлять документы.  

Оплата штрафа по указанному коду происходит с помощью банковского перевода или через терминал самостоятельно.

Ложные смс-сообщения от имени «Содры»

«Содра» призывает жителей страны не открывать рассылаемые мошенниками смс с ложными сообщениями. Поступает информация от людей о получении сообщений, якобы, от «Содры», которые содержат ссылку на поддельный сайт налоговой инспекции.

В нем людям предлагают инвестировать в криптовалютный стартап в обмен на налоговые льготы. «Содра» подчеркивает, что никаких подобных сообщений людям не рассылает.

Шантаж личными фото

В Клайпедский комиссариат полиции поступило заявление от мужчины 1996 года рождения. Он рассказал, что в период с марта по сентябрь этого года двое злоумышленников выманили у него 14261 евро, сообщает пресс-служба полиции.

Вымогатели угрожали мужчине обнародовать его личные фотографии.

Один из подозреваемых 2003 года рождения был задержан. Полиция начала досудебное расследование.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.