Оружием мошенников стали интернет, телефон

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Смс-сообщение, в котором содержится просьба срочно перевести определенную сумму на указанный номер (при этом мошенники используют обращение «папа», «мама», «друг»); требование взятки за освобождение от ответственности знакомого или родственника, якобы совершившего правонарушение; вымогательство денег за якобы выявленные надзорными органами нарушения закона – таковы наиболее часто встречающиеся случаи телефонного мошенничества.

Эксперты напоминают, что мошенники очень хорошо знают психологию людей. Они используют: беспокойство за близких и знакомых, за свой телефонный номер, счет в банке или кредитную карту, желание выиграть крупный приз, любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей. Чтобы противостоять обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом случае, когда от вас будут требовать перевести сумму денег, задавать уточняющие вопросы. Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные вопросы станут препятствием для преступников. Но аферисты не дремлют и придумывают все новые и новые схемы выманивания денег у горожан.

Международные мошенники в сети

В конце сентября в ходе международной операции правоохранительных органов при активном сотрудничестве с официальными лицами Литвы, Эстонии, Румынии и Евроюстом в Румынии были арестованы три человека, из-за которых пострадали более 80 граждан Литвы и около 20 компаний. Еще 500 жертв мошенничества обнаружили в Эстонии.

Данные, полученные во время длительного всестороннего расследования, проведенного прокуратурой и Бюро криминальной полиции Литвы, позволяют предположить, что жертвы получали электронные сообщения, якобы отправленные из банка.

В письмах содержались ложные предложения о продлении счета и интернет-ссылки на сайты, имитирующие банковские электронные учетные записи.

Пострадавшие вводили данные для входа (коды) с помощью популярного приложения Smart-ID и тем самым передавали мошенникам свои идентификационные данные и данные электронного платежного инструмента.

Подозреваемые использовали эти данные для подключения к информационным системам – электронному банкингу.

В прошлом году сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы начали фиксировать активизацию подобных преступлений. Всего, по имеющимся у полицейских данным, в Литве пострадали свыше 100 физических и юридических лиц. С их банковских счетов преступники незаконно перевели в общей сложности около 250 тысяч евро на банковские счета других людей, но фактически получили около 100 тысяч евро – во многих случаях банкам и компаниям, оказывающим финансовые услуги, удавалось остановить переводы и вернуть деньги жертвам.

Изъятые деньги незаконно направлялись в банки или компании, предоставляющие услуги электронных денег, в Литве, Польше, Ирландии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Испании, на Мальте и во Франции.

Расследование показало, что аналогичные мошенничества происходили в Эстонии. В сотрудничестве литовские и эстонские власти обнаружили, что преступления были совершены одной и той же организованной группой в Румынии. Досудебное расследование румынской полиции показало, что преступления совершались не в самой Румынии.

Вас сфотографировал радар

С появлением передвижных радаров появились и новые способы мошенничества. Злоумышленник может позвонить, представившись полицейским, сообщить о якобы нарушении ПДД и запросить личные данные, сообщает пресс-служба полиции Алитусского округа.

Отмечается, что в последнее время в журнале регистрации происшествий в полиции было зафиксировано сообщение о том, что женщина, представившаяся по телефону сотрудником полиции, заявила, что человек, которому она звонила, был сфотографирован прибором для измерения скорости и теперь ему грозит лишение прав на срок до шести месяцев.

Представившись сотрудником полиции, женщина попросила у своей собеседницы назвать личные данные, которые она впоследствии смогла использовать для доступа к электронному счету обманутой.

Предполагается, что эта новая схема может и дальше использоваться для обмана частных лиц, чтобы получать коды доступа к электронному банкингу.

Если личность звонящего вызывает сомнения, необходимо попросить его предоставить информацию о машине, а также о том, где именно и когда было зафиксировано нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники полиции никогда не запрашивают личную информацию или коды доступа к банку. В исключительных случаях полицейский может спросить, на какой адрес или адрес электронной почты отправлять документы.

Оплата штрафа по указанному коду происходит с помощью банковского перевода или через терминал самостоятельно.

Ложные смс-сообщения от имени «Содры»

«Содра» призывает жителей страны не открывать рассылаемые мошенниками смс с ложными сообщениями. Поступает информация от людей о получении сообщений, якобы, от «Содры», которые содержат ссылку на поддельный сайт налоговой инспекции.

В нем людям предлагают инвестировать в криптовалютный стартап в обмен на налоговые льготы. «Содра» подчеркивает, что никаких подобных сообщений людям не рассылает.

Шантаж личными фото

В Клайпедский комиссариат полиции поступило заявление от мужчины 1996 года рождения. Он рассказал, что в период с марта по сентябрь этого года двое злоумышленников выманили у него 14261 евро, сообщает пресс-служба полиции.

Вымогатели угрожали мужчине обнародовать его личные фотографии.

Один из подозреваемых 2003 года рождения был задержан. Полиция начала досудебное расследование.