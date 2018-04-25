Склоны горы Гядиминаса изучают геологи

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

На столичной горе Гядиминаса завершились геологические исследования, и теперь можно принимать научно обоснованное решение о планах дальнейшей реконструкции, сообщает BNS.

Специалисты предоставили данные и оценку состава грунта и физических свойств горы. Во время исследования было сделано в общей сложности 15 глубоких скважин. Создана трехмерная геологическая модель горы, которая позволяет «разрезать» гору на различные участки, чтобы увидеть, где образуются оползни, какова геологическая структура и какие решения необходимо принять, чтобы поддержать конструкции и укрепить сами склоны.

Все это поможет оценить стабильность склонов и построек на горе Гядиминаса, а также принять решения о дальнейшем ее укреплении.

Технический проект по реконструкции должен быть завершен к концу марта следующего года. Однако разработчики проекта, вероятно, перенесут сроки, так как необходимо воспользоваться уникальной возможностью и изучить исторические тайны горы.

Последний раз более детальное геологическое исследование горы проводилось почти полвека назад — в 1973 году.

В феврале 2016 года после таяния снега и размокания почвы на склонах горы Гядиминаса стали образовываться оползни и впадины. В 2016–2017 годы оползней стало еще больше, и начались работы по спасению горы. За это время был обработан северо-западный склон горы, смонтирована система отвода воды, но состояние юго-восточного склона остается критическим, существует реальная угроза новых оползней.

Исследования показали, что основная проблема — это грунтовые воды. Геологи знали об источнике на восточной стороне горы, а в 2018 году обнаружили еще один, ранее не известный родник на западном склоне. Другой проблемой называют неустойчивый грунт, насыпанный 30 лет назад.

В связи с критическим состоянием и ремонтными работами гора какое-то время была закрыта для посетителей, в настоящее время к ней можно пройти со стороны реки, также работает фуникулер.

Работы по реконструкции горы Гядиминаса планируется завершить к концу 2022 года.

Информация «ЛК», vilnius.lt