Новый пакет санкций ЕС против РФ не будет включать ограничения на поставки газа

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Новый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации не будет включать ограничения на поставки российского газа. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Reuters.

По его словам, слишком много стран-членов ЕС «не могут достаточно быстро приспособиться» к жизни без российского газа.