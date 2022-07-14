Из Калининграда не пропустили еще 3 фуры с подсанкционными товарами

«Развернуты и возвращены на российскую сторону грузы: мебель, изделия из искусственного камня, пластика, древесины и металла», — говорится в сообщении, полученном BNS.

На других таможенных постах нарушений санкций Европейского союза не выявлено.

После того, как в воскресенье вступил в силу новый запрет на транзит российских товаров в Калининград, в понедельник через границу Литвы не было пропущено 34 фуры, а во вторник — еще 26.

Согласно последней интерпретации Еврокомиссии, подсанкционные российские товары можно перевозить через Литву в российский эксклав только по железной дороге и только для нужд региона.

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