Военные роты почетного караула участвовали в праздновании Дня взятия Бастилии в Париже

В общем строю с 13-ю литовскими военными маршировали коллеги из Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Румынии и Словакии.

Фото kariuomene.lt

Представители Литвы участвуют в параде не первый раз, по приглашению президента Франции литовские военные приняли участие в праздничном параде, посвященном взятию Бастилии, в 2007 году.

Военнослужащие роты ежегодно участвуют в парадах в Латвии, Эстонии и Польше. Им также приходилось представлять Литву на парадах в Украине, Румынии, Молдавии и других странах.

В общей сложности в мероприятии в Париже участвовали 6,3 тыс. военных, 71 самолет, 25 вертолетов, 221 военная машина и 200 лошадей.

В этом году во время парада, тема которого была «Поделись пламенем», уделено внимание Украине, которая воюет с Россией.

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