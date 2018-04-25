Новый случай коронавируса выявлен у литовца, вернувшегося из Испании

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Новый подтвержденный за сутки случай коронавируса в Литве является ввезенным из Испании, сообщил во вторник сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«Он выявлен в Вильнюсском округе. Лицо с туристическими целями путешествовало по Барселоне с 3 по 9 июля», – сказала BNS директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, зараженный прибыл самолетом в Ригу, а оттуда прилетел в Вильнюс.

«Первые симптомы болезни он ощутил еще за границей – поднялась температура, ощутил прочие симптомы – насморк, кашель. Хотя он носил маску, экипаж не был информирован по причинам известным только ему самому», – пояснила представитель НЦОЗ.

Этот человек вернулся домой на своем автомобиле и изолировался.

«Как он сообщил, контакт с ним был у человека, путешествовавшего с ним за границу, и нескольких лиц в самолете», – сказала она.

В данный момент специалисты выясняют летевших рядом с ним и риск контакта.

По данным вторника, коронавирусом в Литве в целом заразились 1875 человек, продолжают болеть 213, 1571 – выздоровел, 130 человек находятся в изоляции.

От COVID-19 в Литве умерли 79 человек, еще 12 зараженных коронавирусом умерли по другим причинам.