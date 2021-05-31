Новый вызов коронавируса: срок годности вакцин скоро истечет

В Африке с самым низким уровнем охвата вакцинами на планете Малави пришлось уничтожить 20 тыс доз, а Южному Судану — 59 тыс. Срок их годности истек 13 апреля, и слабые системы здравоохранения в обеих странах не смогли справиться с ними.

Разные страны с очень разными реалиями, но одна и та же проблема, которую эксперты связывают с тем, что богатые страны применяют политику безопасности, массовую закупку доз, в несколько раз превышающих их потребности. А возврат лишних доз вакцин имеет тысячу логистических проблем.

Канада получила наибольшее количество доз в соотношении к численности своего населения: более 400 миллионов на 37 миллионов граждан.

Из-за избытка иммунизаторов в одних странах, беднейшие страны оказались в очереди с очень небольшим количеством вакцин и отсутствием возможности планировать или готовить свои ослабленные системы здравоохранения к поступлению доз с неопределенной регулярностью и истекающим сроком годности.

Программа Covax, в которой участвуют почти 200 стран и организаций, таких как ВОЗ, должна была стать ключевым механизмом для закупки 2 млрд доз и их распределения в 92 страны. Эксперты считают, что инициатива, к сожалению, не может даже предположить, когда достигнет своей первой, считающейся скромной цели – вакцинации 20 проц населения в беднейших странах.

Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) планирует обсудить 8 и 9 июня инициативу Индии и Южной Африки, спонсируемую более чем 60 странами, по выдаче патентов на вакцины и другие медицинские средства, необходимые для борьбы с пандемией. Это попытка увеличить мировое производство, которого пока недостаточно, но в любом случае, согласно прогнозам и договоренностям фармацевтической сферы, в ближайшие месяцы будет расти очень заметно.

Сегодня цель ЕС – передать 100 миллионов доз третьим странам, большую часть из них через программу Covax. Однако эти цифры представляют собой минимальную часть потребностей программы, поэтому расчеты компании The Economist Intelligence Unit показывают, что 85 беднейших стран не получат необходимых им доз до 2023 года.

На данный момент страны ЕС подписали два соответствующих соглашения о передаче вакцин в третьи страны. Франция пожертвовала 100 тыс доз Мавритании в конце апреля, а Австрия направила 650 тыс доз в различные балканские страны. Испания, со своей стороны, пообещала до конца года передать Латинской Америке 7,5 миллиона вакцин.