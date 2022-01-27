Нужно готовиться ко всему, но будет ли война знает только В. Путин – Шимоните

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Литве необходимо подготовиться ко всем возможным сценариям в связи с размещением российских войск вблизи Украины и в Беларуси, но ответить на вопрос о том, будет ли война может только президент России Владимир Путин, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Главное условие, по крайней мере, для правительства — ожидать всего и быть готовым ко всему. Люди часто спрашивают: будет ли война? Думаю, единственный человек, который может ответить на вопрос, будет ли война, это Владимир Путин. И я не знаю, есть ли у него уже ответ для себя», – сказала Шимоните в интервью LRT в четверг.

По словам главы правительства, Литва уже некоторое время следит за милитаризацией Беларуси, а концентрация российских войск на северных границах Украины может выглядеть как давление на страну, но «расстояния не очень далеки и от восточной границы ЕС».

«Очевидно, что к этой ситуации нужно относиться очень серьезно, и мы уже обратили внимание на этот фактор наших партнеров по НАТО и ЕС. Казалось, что все крутилось вокруг Украины, но теперь, возможно, в этого понимания больше», — сказала она.

Премьер-министр заявила, что правительство также учитывает ситуацию с возвращением в Калининград единственного в России судна регазификации сжиженного природного газа «Маршал Василевский».

«Мы также знаем об этой информации и действительно работаем над тем, чтобы наша энергосистема была готова к любым неожиданностям. Я не говорю, что это обязательно должно случиться, но факт заключается в том, что мы должны быть готовы», – сказала премьер-министр.

Россия сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих и военную технику, и у Запада растет обеспокоенность тем, что в Европе может возникнуть крупный военный конфликт.

Кроме того, в последнее время российские войска перебрасываются в находящуюся по соседству с Евросоюзом Беларусь — якобы для планирующихся совместных учений.

В связи с ростом напряженности из-за концентрации российских войск блок НАТО расширил свое присутствие на восточном фланге, направив туда военные корабли, истребители, а также объявил повышенную боевую готовность.

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