О состоянии дорог

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Дирекция автомобильных дорог Литвы и Министерство транспорта представили передвижную дорожную лабораторию, сообщает LRT. Ее цена достигает 800 тыс. евро, однако, по утверждению руководителя дирекции Виталия Андреева и министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса, такие инвестиции окупятся.

Мобильная лаборатория отправилась и начала сканировать сеть асфальтированных дорог государственного значения в мае этого года. Уже исследовано около 4500 км районных дорог. Планируется, что в этом году будет проверено 15300 км дорог государственного значения с асфальтовым покрытием.

На текущий момент с помощью новой мобильной лаборатории уже проанализировали данные первой тысячи километров заасфальтированных дорог национального значения. Согласно им, установленный индекс состояния дорожного покрытия (DBI) указывает, что 59 проц. дорог находится в плохом состоянии, индекс превышает четыре балла.

Значение этого показателя определяется количеством повреждений дорожного покрытия — трещин, прорывов, неровностей — и их непосредственным влиянием на безопасность движения и комфорт.

К концу года с помощью новой аппаратуры будут исследованы все асфальтированные дороги регионального значения. Их общая протяженность составляет 8192 километра.

Андреев отметил, что у лаборатории есть несколько минусов. Например, она не может работать под дождем, поскольку, если в трещину на дороге попала вода, лаборатория не сможет ее считать.

Глава Минтранса отметил, что достаточно одной такой лаборатории. Он также добавил, что Литва — единственная страна в Балтии, в которой есть такая исследовательская установка. Не исключено, что ее могут даже сдать в аренду другим балтийским странам.

Директор ЛДАД подтвердил, что все дороги государственного значения будут проверены и оценены.

Каунас

В Каунасе летом активно проходят дорожные работы, а на некоторых недавно отремонтированных улицах уже обнаружены дефекты дорожного покрытия. Мы уже писали, что в городе на месяц закрыли мост Алексото, поэтому водителям рекомендуется выбирать другие дороги. Как сообщает LRT, после ливня в городе просел асфальт, а кое-где даже образовались провалы.

Некоторые члены Каунасского совета поспешили отреагировать на инцидент.

«Способен ли муниципалитет контролировать качество выполняемых работ? Почему в городе недавно появились ямы на только что отремонтированных улицах? Нам нужно знать, как выполняются работы. Мы видим очевидное подтверждение того, что муниципальные средства расходуются неэффективно, неэкономно, без обеспечения должного качества», — заявила староста фракции консерваторов в Каунасском городском совете Эдита Гудишаускене.

Чиновники объясняют, что не на всех улицах был проведен капитальный ремонт. На некоторых всего лишь постелили асфальт, что могло привести к образованию провалов.

В пресс-службе Каунасской мэрии отметили, что после закрытия моста Алексото дорожники одновременно займутся ремонтом моста и обновлением проезжей части возле моста и склона улицы Вейверяй.

Работы будут продолжаться в течение четырех недель. Муниципалитет принес извинения горожанам за доставленные неудобства и призвал обратить внимание на изменения, внесенные в расписание движения общественного транспорта.

ДТП из-за плохой дороги

Не секрет, что именно летом во многих городах активно проходят ремонтные работы дорог. Между тем недавно появилась новость о том, что в Каунасе на недавно отремонтированных дорогах уже обнаружены дефекты и вполне возможно, что кто-то из каунасских водителей уже успел пострадать от этого.

Водителям полезно будет узнать в каком случае и когда от самоуправления можно ожидать компенсации, если по причине плохого дорожного покрытия пострадало транспортное средство и владелец понёс ущерб.

По словам специалистов, если автомобиль был испорчен именно по этой причине, то это считается ДТП и в этом случае необходимо вызывать полицию. Полиция составит протокол, в котором укажет причину ДТП. Необходимо оценить ситуацию со всех сторон: поведение самого водителя, а также оперативность самоуправления в вопросе ремонта определённых участков дорог.

Специалисты отмечают, что необходимо обращаться в администрацию самоуправления с соответствующим заявлением. Далее в самоуправлении будут оценивать причины ДТП. Если, например, дорожная яма была залита водой, из-за чего её невозможно было заметить, то в этом случае ущерб будет возмещён. Если же яма была обозначена дорожными знаками или ясно видна в светлое время суток, а также если специалисты придут к выводу, что водитель предположительно мог уже раньше знать об этой яме, то самоуправление имеет право не покрывать ущерб.

В любом случае, в самоуправление следует обращаться сразу. В заявлении необходимо указать номер своего счёта в банке и прикрепить протокол, составленный полицейскими. По словам юриста, в том случае, если решение самоуправления не устраивает, единственный способ ещё раз попытаться доказать свою правоту – через судебный процесс, однако, следует помнить, что в суде будут оценивать те же причины, по которым произошло ДТП.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ