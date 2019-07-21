Новая семья для ребенка

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Всегда найдутся люди, которые по каким-то причинам отказались от родной кровиночки, в результате чего ребенок живет в детдоме. В первые шесть месяцев 2019 года граждане Литвы усыновили 41 ребенка, а иностранцы 18 детей, сообщает Государственная служба защиты прав детей и усыновления.

В первые 6 месяцев этого года 33 супружеские пары и 4 жителей, не состоящих в браке, усыновили 41 ребенка. 4 семьи усыновили по двое детей из одной семьи. В семьях поселились 23 девочки и 18 мальчиков. В списке семей или лиц, которые хотят усыновить детей в Литве, — 165 человек или семей. В Литве 477 детей ждут усыновления.

Цель усыновления — найти для ребенка, оставшегося без родительской опеки, подходящую ему любящую семью. Усыновление – это юридический процесс, в результате которого между усыновителем и усыновленным возникают права и обязанности родителя и ребенка. При принятии решения об усыновлении учитываются личностные качества усыновителя, отношения с усыновляемым, способность выполнять обязанности по воспитанию ребенка, а также национальное, религиозное, культурное и языковое происхождение ребенка.

По данным службы защиты прав детей, число желающих усыновить детей стабильно — ежегодно граждане Литвы усыновляют около 100 детей. В первые 6 месяцев этого года 15 семей из-за границы усыновили 18 детей из Литвы — 6 девочек и 12 мальчиков. Граждане Италии усыновили 10 детей, Канады — 4, США — 1, Новой Зеландии — 1. За весь 2018 год 90 граждан Литвы усыновили 103 детей (46 девочек и 57 мальчиков). В 2018 г. 39 семей из Литвы и из-за границы усыновили 56 детей (35 мальчиков и 21 девочку). В 2018 г. граждане Италии усыновили 34 детей, граждане Канады — 8, Швеции — 7, США — 3.

Власти Литвы планируют выплатами поощрять усыновление детей старшего возраста. Со следующего года жители Литвы, которые усыновили ребенка старше двух лет и взяли отпуск по уходу за ребенком, получат такое же пособие, какое сейчас получают люди, усыновившие детей до двух лет, сообщает BNS. Такие поправки внесены в Закон о социальном страховании на случай болезни и материнства, которые принял парламент. Сейчас приемные родители, усыновляющие детей старше двух лет, получают пособие в размере 304 евро в месяц. Надеются, что новый порядок побудит жителей усыновлять не только маленьких детей, но и детей постарше. Отпуск по уходу за ними на два года сможет оформить один из родителей.

По словам консерватора Гинтаре Скайсте, сейчас детей старшего возраста в Литве усыновляют очень неохотно. «Раньше им платили выплаты, связанные не с их зарплатой, а с установленными размерами, иногда это просто-напросто не отвечало ожиданиям семей», – сказала Скайсте. Депутат сказала агентству BNS, что новый порядок не должен привести к злоупотреблениям. «Только бы этих детей брали. Может, и есть такая возможность, но никто детей старшего возраста не усыновляет», – заметила консерватор. По данным Государственной службы защиты прав детей и усыновления, в первые 6 месяцев этого года в Литве усыновили 18 детей старше 2 лет, старшему из них было 7 лет. В прошлом году усыновили 49 таких детей, старшему из них было 14 лет. Сейчас, если жители усыновляют детей, им положен отпуск по уходу за ними, однако жители, усыновляющие детей старше двух лет, получают фиксированное пособие в размере 304 евро (оно не связано с реальными доходами человека). На данный момент в Литве родителям, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком на год, платят пособие в размере 100% зарплаты, а если на два года, то в первый платят 70%, а во второй — 40% зарплаты.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ