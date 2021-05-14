О вакцинации в социологических опросах

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Около половины опрошенных жителей Литвы благоприятно оценивают приоритеты вакцинации, более трети считают, что порядок ясный и справедливый, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу агентства BNS.

В опросе, проведенном компанией Vilmorus, около 50% опрошенных респондентов указали, что одобряют или в большей степени одобряют, чем не одобряют порядок приоритетов вакцинации, считают, что порядок ясен, 45,4% ответили, что, по их мнению, приоритеты расставлены справедливо.

Однако 38,2% опрошенных отметили, что полностью или частично не согласны с тем, что порядок приоритетов ясен, а еще 37,1% сказали, что он не является справедливым.

Более чем у одной десятой части опрошенных не было твердого мнения по поводу порядка вакцинации, еще 18% не могли ответить, справедлив ли он.

Глава Vilmorus, социолог Владас Гайдис, отметил, что не усматривает большого расхождения во мнениях, хотя видно, что более образованным жителям и горожанам этот порядок кажется справедливым, и это обусловлено распространением информации, поскольку в городе ее больше.

Но он не усматривает особого антагонизма, различия есть, но «они не являются решающими».

По данным опроса, наиболее позитивно приоритеты оценивают люди в возрастной группе 70 лет и старше, 53,6% из них положительно оценили приоритеты.

Менее благосклонны оценки приоритетов в возрастной группе 40–69 лет, здесь положительно их оценили около 40% опрошенных, а около 42% дали негативную оценку.

Если смотреть с точки зрения социального положения, то наилучшим образом приоритеты оценили школьники, студенты и специалисты (51% положительных оценок), хуже всего – рабочие (36,1% благоприятных и 37,3% неблагоприятных оценок).

Также наиболее положительно порядок очередности вакцинации оценили жители Вильнюса (57,4% положительных оценок), а хуже всего – жители села (34,3%). В прочих крупных городах положительно приоритеты оценили 46,2% опрошенных, в других городах – 49% жителей.

Треть жителей Литвы считает, что с коронакризисом лучше справлялся бывший министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, чем нынешний министр Арунас Дулькис, но более 40 процентов респондентов не смогли решить, какой из политиков справился с работой лучше.

34,4 процента респондентов заявили, что А. Вярига лучше справился с задачами, 24,5 процента опрошенных заявили, что А. Дулькис, а 41,2 процента респондентов заявили, что у них нет мнения по этому вопросу.

Больше всего за А. Вяригу высказывались люди с низким уровнем образования, с низким доходом, а также пенсионеры, госслужащие и рабочие. В Вильнюсе более благосклонно оценивают А. Дулькиса, его поддерживают 35,9 процента респондентов, А. Вяригу в столице положительно оценивают 17,9 процента респондентов. Однако в других городах, особенно в сельской местности, лучше оценивают А. Вяригу.

В ходе исследования был опрошен 1001 житель Литвы в возрасте 18 лет и старше, телефонное интервью было проведено в 31 городе и 35 сельских местностях.

Еще один опрос, проведенный «Евробарометром» во всех 27 странах Евросоюза в феврале-марте, показал, что четверо из десяти жителей Литвы хотели бы привиться от COVID-19, как только это будет возможным, еще 21% хотят это сделать в этом году. В ответ на вопрос о том, когда вы хотели бы привиться, если бы вакцина от COVID-19 была вам доступна, 39% литовских респондентов ответили, что сделали бы это как можно быстрее или уже привились.

В среднем в Евросоюзе сейчас же хотели бы привиться несколько больше опрошенных – 45%. В Латвии такой ответ дали 35% респондентов, в Эстонии – 52%.

Как отмечают авторы опроса, хотя 65% литовцев согласны с утверждением, что единственным способом остановить пандемию является вакцинация, 67% опрошенных считают, что вакцины от COVID-19 создаются, испытываются и апробируются слишком быстро, чтобы быть безопасными. 73% считают, что у вакцин от COVID-19 может быть долговременное побочное действие, о котором мы еще не знаем. Ответы на эти вопросы схожи с полученными в других странах ЕС.

Две трети граждан Литвы утверждают, что доверяют информации о вакцинах, которую они получают от специалистов здравоохранения, врачей, медперсонала и фармацевтов. 39% доверяют в этом вопросе ведомствам здравоохранения, 28% – информации о вакцинах, предоставляемой в ЕС.

70% опрошенных жителей Литвы оправдывают ограничения, введенные в борьбе с пандемией, – это немного меньше, чем в среднем в ЕС, где так считают 73%. Все же 31% литовцев ответили, что эти ограничения было трудно соблюдать. В ЕС так чувствовали себя меньше людей – 29%.

67% респондентов из Литвы доверяют управлению вопросами с пандемией в ЕС. В среднем в ЕС так считают 43% опрошенных. Местным органам власти доверяют 54% опрошенных в Литве (52% в ЕС), правительству – 52% литовцев (в ЕС – 43%).

53% опрошенных в Литве утверждают, что пандемия оказала серьезное финансовое влияние на них лично, 93% считают, что пандемия принесет серьезные последствия для экономики. В ЕС средний показатель такой же.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ