Обнаружен еще один оригинальный экземпляр декларации 16 февраля 1949 года

Акт независимости Литвы 16 февраля 1919 года/ Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Сотрудники Особого архива Литвы, приводившие в порядок вновь полученные документы партизан, обнаружили еще один оригинальный экземпляр Декларации Союза борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года.

Как сообщил архив в пятницу утром, обнаруженный экземпляр декларации отпечатан на машинке через кальку, а текст идентичен другому тексту оригинала декларации, хранящемуся в Особом архиве, различается только форматирование текста.

«Подписи оригинальные, поэтому очевидно, что был напечатан и подписан не один экземпляр», – говорится в сообщении архива.

Единственный бывший до этого известный оригинальный экземпляр декларации внесен в Литовский национальный регистр программы ЮНЕСКО «Мировая память».