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TOP,Новости,Общество

Обнаружен еще один оригинальный экземпляр декларации 16 февраля 1949 года

Акт независимости Литвы 16 февраля 1919 года/ Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Сотрудники Особого архива Литвы, приводившие в порядок вновь полученные документы партизан, обнаружили еще один оригинальный экземпляр Декларации Союза борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года.  

Как сообщил архив в пятницу утром, обнаруженный экземпляр декларации отпечатан на машинке через кальку, а текст идентичен другому тексту оригинала декларации, хранящемуся в Особом архиве, различается только форматирование текста.  

«Подписи оригинальные, поэтому очевидно, что был напечатан и подписан не один экземпляр», – говорится в сообщении архива.

Единственный бывший до этого известный оригинальный экземпляр декларации внесен в Литовский национальный регистр программы ЮНЕСКО «Мировая память».   

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Декларация Движения борьбы за свободу Литвы была подписана партизанскими лидерами 16 февраля 1949 года. 

Командиры партизанского движения Литвы, боровшегося с советской властью, на встрече в 1949 году заявили о создании единой организации сопротивления – Движения борьбы за свободу Литвы — и приняли политическую декларацию, в которой констатировалось, что совет этой организации является высшим политическим органом народа, руководящим политической и военной борьбой за освобождение народа с целью восстановления независимой демократической республики.

В 1999 году литовский сейм признал этот документ Государственным правовым актом Литвы.

Документы различных частей партизанских сил Литвы обнаружило и передало архиву в 2019 году частное физическое лицо, в целом было передано около 4 тыс. страниц документов. 

Есть предположения, что эти документы в 1967–1970  годах были взяты из Исторического института Академии Наук Литвы Литовской ССР для публикации редакции коллекции архивных документов. Документы литовских партизан для редакции передавал КГБ Литовской ССР, который получал их при задержании партизан, их сторонников. Эти документы  использовались для подготовки различных пропагандистских изданий, фальсифицировавших историю борьбы Литвы за свободу.   

Особый архив просит людей, сохранивших партизанские документы или фотографии, передать их или их копии в Особый архив Литвы. 

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