Обойтись без российского газа Европе поможет экономия — МЭА

Европа может обойтись без российского газа даже суровой зимой, если снизить отопление домов всего на два градуса. Об этом сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая в Дании на ежегодной глобальной конференции по энергоэффективности, организованной МЭА, передает Интерфакс-Украина.
«Мы подсчитали, что если европейские потребители снизят температуру в домах на два градуса, то мы сможем сэкономить 20 млрд кубометров, что равносильно поступлению природного газа из России в Европу по «Северному потоку», — отметил глава МЭА.
Фатих Бироль напомнил, что этим летом на фоне повышенного спроса в туристический сезон может возникнуть сложная ситуация на рынке нефтепродуктов, но и в этом случае можно экономить.
«Простое снижение скоростного лимита на 10 км/ч позволит нам сэкономить 500 тыс. баррелей нефти в сутки, что почти эквивалентно ежемесячному увеличению добычи странами ОПЕК+», — сообщил Бироль.
Глава МЭА подчеркнул, что верная политика правительств может позволить и без новых технологий сэкономить в последующие семь лет энергию, равную всему энергопотреблению Китая.korrespondent.net