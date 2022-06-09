Обойтись без российского газа Европе поможет экономия — МЭА

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Европа может обойтись без российского газа даже суровой зимой, если снизить отопление домов всего на два градуса. Об этом сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая в Дании на ежегодной глобальной конференции по энергоэффективности, организованной МЭА, передает Интерфакс-Украина.

«Мы подсчитали, что если европейские потребители снизят температуру в домах на два градуса, то мы сможем сэкономить 20 млрд кубометров, что равносильно поступлению природного газа из России в Европу по «Северному потоку», — отметил глава МЭА.