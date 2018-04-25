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TOP,Сеньорам

Обращение премьер-министра Саулюса Сквярнялиса к литовским пенсионерам

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Уважаемые пенсионеры Литвы, беспокоясь о вас, хочу представить принятые правительством меры для обеспечения вашей безопасности.

Коронавирус COVID-19 во всем мире в основном обнаруживают у людей пожилого возраста. В Литве мы также видим высокий процент зараженных именно среди пожилых людей. Более 600 человек уже заражены этим вирусом. Мы потеряли девять граждан преклонного возраста. У них всех были хронические заболевания.

Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить вас. Чтобы не повторять печального опыта Италии, Испании и других стран, государственные службы должны выполнить две ключевые задачи.

Прежде всего мы должны подготовить нашу систему здравоохранения. Это обязанность правительства, которая выполняется днем ​​и ночью. И к этой цели мы стремимся совместно с литовскими деловыми кругами и общественными инициативами. За последнюю неделю в наших аэропортах приземлились самолеты, доставляя тысячи защитных средств и реагентов для тестов на коронавирус. Согласно плану на случай чрезвычайной ситуации, мы запасаемся аппаратами вентиляции легких и кислородом. Мы готовим места в реабилитационных центрах и медицинских санаториях.

Вторая наиболее важная задача — свести к минимуму человеческие контакты, чтобы снизить риск заражения опасным вирусом. Это и ваш долг. Вы каждый день слышите призывы не выходить из дома, надевать маски, завязывать шарфы или платки, не встречаться с  детьми  или внуками. Это серьезное предупреждение основано на рекомендациях специалистов. Карантин используется как наиболее эффективный метод борьбы с коронавирусом во многих странах мира.

 Поэтому я убедительно прошу — не выходите из дома. Даже в самые теплые весенние дни не гуляйте по площадям или паркам. Еду, лекарства и другие необходимые продукты вам у дверей могут оставить родственники, социальные служащие  или добровольцы. Национальный координационный центр помощи волонтеров «Сильные вместе», созданный по гражданской инициативе, готов оказать немедленную помощь. Звоните в 1827 и расскажите о своей нужде.

Что касается пенсий, скажу одно — не верьте слухам. Я ответственно заявляю, что пенсии не уменьшатся и будут выплачиваться вовремя.

Мы делаем все, чтобы деньги к вам попали самым безопасным путем. Если есть возможность, получите деньги и оплачивайте налоги с помощью электронного банка. Специалисты SODRA готовы проконсультировать вас, как это сделать. Звоните 1883.

Правительство приняло ряд решений, которые позволят получить услуги, не выходя из дома.

Если вам надо выехать на зимних покрышках, штрафовать никто не будет.

Если срок действия ваших водительских прав истек во время карантина, вас не будут наказывать за вождение с недействительными водительскими правами.

Если вам необходимо забрать удостоверения личности, новый документ за вас может забрать родственник. Без доверенности.

Мы договорились с поставщиком электричества и газа ЗАО Ignitis о возможности отсрочки оплаты за услуги в ситуации, когда человек из-за кризиса не может вовремя оплатить.

Мы рекомендовали самоуправлениям создать условия для отложенных платежей за коммунальные услуги и отопление.

В заключение  хочу сказать о самом главном — вашем здоровье. Если температура поднимается, вы начинаете кашлять, появляется боль в горле, позвоните по номеру 1808 и попросите провести тест на коронавирус. Если вам более 65 лет или у вас хроническое заболевание, вы также можете позвонить по номеру 112. Скорая помощь доставит вас в одну из крупнейших больниц страны.

Еще раз обращаюсь к вам с убедительной просьбой — пожалуйста, проведите этот карантин дома, а не в отделении интенсивной терапии. Благодарю за ваше понимание и желаю вам самого крепкого здоровья и самого светлого настроения.

Информация lrv.lt

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