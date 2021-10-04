Обсуждается идея компенсаций для семей, сталкивающихся с энергетической бедностью

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Министерство энергетики обсуждает идею выплачивать компенсации домашним хозяйствам, если их счета за электричество, газ, тепло и, возможно, воду превышают 15 процентов от их доходов.

Вице-министр Инга Жилене заявила, что для этого планируется определить уровень энергетической бедности — он может составлять 15% от дохода домохозяйства.

«Если домохозяйство тратит 15% своих доходов на оплату энергии: электричество, газ, отопление и, возможно, питьевую воду, то в этом случае нужно думать о новом механизме компенсаций. В этом направлении мы сейчас работаем, готовим проект и будет предлагать совершенно по-другому трактовать энергетическую бедность», — заявила на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам И. Жилене.

Исследование Литовского института энергетики (ЛИЭ) показало, что уровень энергетической бедности в 2019 году составил 17%.

Более 10% доходов на энергию истратили 32,4%, более 20% – 10,1 % домохозяйств. Достаточного отопления жилья не могли себе позволить 26,8% домохозяйств, задерживали оплату коммунальных услуг – 7,4%.

Сейчас государство компенсирует затраты на отопление. Почти 100 тыс. человек получают такую компенсацию.