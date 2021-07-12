TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Энергетика

Объявляется конкурс на покупку судна-хранилища СПГ

Фото lrv.lt

Оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta объявляет государственную закупку судна-хранилища СПГ с оборудованием для регазификации. Это делается с целью проведения в жизнь проекта обеспечения долгосрочной деятельности терминала СПГ в Литве. 

Как сообщает оператор, во время конкурса ожидаются предложения потенциальных поставщиков, которые будут сравниваться со стоимостью вероятного выкупа (опциона) действующего сейчас в Клайпеде судна-газохранилища Independence, после чего будет выбран самый выгодный экономически вариант. 

реклама

Результаты конкурса должны показать, есть ли на рынке альтернативы лучше опциона  покупки Independence, как намечено в заключенном в 2012 году с компанией норвежского капитала Hoegh LNG договоре об аренде, надзоре и управлении судном-газохранилищем с регазификационным оборудованием. Этот договор истекает в конце 2024 года. 

Заявки на конкурс ожидаются в течение месяца после начала конкурса. Какое судно-газохранилище выбрать, Литва должна решить до декабря 2022 года. 

«Наша цель по-прежнему — обеспечить эффективную деятельность терминала и лучшую цену для потребителей. Терминал, как важная составляющая регионального рынка природного газа, приобретет еще большее значение после того, как заработает газопровод между Литвой и Польшей, вливаясь в континентальную сеть природного газа», — сказал для пресс-релиза министр энергетики Дайнюс Крейвис. 

По словам генерального директора Klaipedos nafta Дарюса Шилянскаса, хотя цена судна-хранилища является важным критерием в процессе отбора, окончательное решение будет обусловлено и другими важными составляющими: возрастом предлагаемого судна, его размерами, регазификационного мощностями, вероятными затратами на деятельность, а также другими техническими параметрами. 

Северный инвестиционный банк предоставил Klaipedos nafta в кредит до 160 млн евро на покупку судна-газохранилища и еще 134,1 млн евро — на арендную плату за судно, которая распределена в течение периода до 2044 года. 

Судно Independence вошло в Клайпедский порт в октябре 2014 года. Терминал действует с начала 2015 года. 

BNS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.