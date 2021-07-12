Объявляется конкурс на покупку судна-хранилища СПГ

Результаты конкурса должны показать, есть ли на рынке альтернативы лучше опциона покупки Independence, как намечено в заключенном в 2012 году с компанией норвежского капитала Hoegh LNG договоре об аренде, надзоре и управлении судном-газохранилищем с регазификационным оборудованием. Этот договор истекает в конце 2024 года.

Заявки на конкурс ожидаются в течение месяца после начала конкурса. Какое судно-газохранилище выбрать, Литва должна решить до декабря 2022 года.

«Наша цель по-прежнему — обеспечить эффективную деятельность терминала и лучшую цену для потребителей. Терминал, как важная составляющая регионального рынка природного газа, приобретет еще большее значение после того, как заработает газопровод между Литвой и Польшей, вливаясь в континентальную сеть природного газа», — сказал для пресс-релиза министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По словам генерального директора Klaipedos nafta Дарюса Шилянскаса, хотя цена судна-хранилища является важным критерием в процессе отбора, окончательное решение будет обусловлено и другими важными составляющими: возрастом предлагаемого судна, его размерами, регазификационного мощностями, вероятными затратами на деятельность, а также другими техническими параметрами.

Северный инвестиционный банк предоставил Klaipedos nafta в кредит до 160 млн евро на покупку судна-газохранилища и еще 134,1 млн евро — на арендную плату за судно, которая распределена в течение периода до 2044 года.

Судно Independence вошло в Клайпедский порт в октябре 2014 года. Терминал действует с начала 2015 года.



BNS