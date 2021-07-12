Туркменистан стягивает военную технику к афганской границе — СМИ

В течение последних суток в указанном районе было слышно стрельбу, также прозвучали несколько мощных взрывов, произошедших на афганской территории.

В частности, о звуках столкновений изданию сообщили жители приграничных населенных пунктов. Местные жители видели, как в сторону границы направлялись грузовики с полностью экипированными солдатами.

В свою очередь туркменские офицеры эвакуируют семьи, живущие недалеко от границы с Афганистаном.

Прежде Туркменистан закрыл один из своих пограничных пунктов из-за того, что окружающую местность взял под контроль Талибан.