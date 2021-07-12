Туркменистан стягивает военную технику к афганской границе — СМИ

В город Серхетабад, на границе Туркменистан с Афганистаном, туркменские власти стягивают тяжелую военную технику — танки, пушки и бронетранспортеры. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Turkmen News.
Границу решили усилить военной техникой из-за приближения к Туркменистану боевиков Талибана. В распоряжении у издания есть фотографии, подтверждающие стягивание войск, но издание решило не публиковать их ради безопасности авторов.
В течение последних суток в указанном районе было слышно стрельбу, также прозвучали несколько мощных взрывов, произошедших на афганской территории.
В частности, о звуках столкновений изданию сообщили жители приграничных населенных пунктов. Местные жители видели, как в сторону границы направлялись грузовики с полностью экипированными солдатами.
В свою очередь туркменские офицеры эвакуируют семьи, живущие недалеко от границы с Афганистаном.
Прежде Туркменистан закрыл один из своих пограничных пунктов из-за того, что окружающую местность взял под контроль Талибан.korrespondent.net