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Оценки пожарных рисков

  • Фото BFL/ Томаса Лукшиса

В результате пожаров в Литве за год погибло рекордно низкое количество человек, сообщает пресс-служба Государственной пожарно-спасательной службы.

Количество пожаров сократилось

С января по ноябрь 2019 года в Литве произошло 10923 пожара. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось на два процента.

В пожарах погиб 61 человек – это самое низкое число смертей за последние 16 лет. Предотвращена гибель детей, были ранены 148 человек.

Пожарные спасли 130 жителей, в том числе шестерых детей. Они защитили от пожара 863 здания, 121 автомобиль и 575 животных.

Шестнадцать человек погибли в Вильнюсском уезде (пятеро в муниципалитете Шальчининкай, четверо в муниципалитете Вильнюса, трое в муниципалитете Вильнюсского района), семеро в Каунасском округе, по пять человек в Клайпедском, Панявежском и Тяльшяйском (четверо в муниципалитете Тяльшяйского района), четверо в Мариямполе, трое в Алитусе и двое жителей погибли в Таурагском уезде.

В деле о пожаре в Алитусе появились подозреваемые

На минувшей неделе Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что в деле о пожаре на алитусском предприятии по переработке машинных покрышек Ekologistika директору этой компании и еще одному работнику предъявлены подозрения.

Генпрокуратура сообщила, что подозрения предъявлены главе дух компаний Ю. Ц. и еще одному сотруднику Ekologistika Р. В., ответственному за соблюдение природоохранных требований.

Им предъявлены подозрения в нарушении правил использования и надзора за строениями, в которых находится потенциально опасное оборудование и проводятся потенциально опасные работы, а также в фальсификации учетных данных.

По данным BNS, подозрения предъявлены Юозасу Циценасу, второй подозреваемый – Ромуалдас Варанаускас.

«Есть подозрения в том, что оба эти лица не должным образом выполняли свои обязанности и не обеспечили безопасности, поэтому во время пожара стали выделяться загрязняющие выбросы, нанесенный ущерб атмосфере обошелся Литовскому государству в сумму более 5 млн евро. В отношении обоих подозреваемых назначены меры пресечения – взяты подписки о невыезде», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура сообщает, что с целью расследования всех обстоятельств пожара в Каунасской окружной прокуратуре во время досудебного расследования была создана группа прокуроров, которые руководят и организуют расследование. Расследование ведется по нескольким направлениям. 

«Проводятся и планируются различные действия досудебного расследования, цель которых – выяснить, были ли соблюдены все требования противопожарной безопасности и правильно ли велся бухгалтерский учет. Также проверяются природоохранные действия», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, по сообщению прокуратуры, расследуются и другие правонарушения – несоответствие занимаемой должности. В ходе расследования оценивались действия и решения ведомств, осуществлявших надзор за объектом. За все эти преступные деяния предусматривается наказание штрафом, арестом или лишением свободы до шести лет.

Пожар в Алитусе на предприятии Ekologistika возник 16 октября, пожарные боролись  с огнем и его последствиями более недели. Последствия пожара затронули площадь Алитуса и Алитусского района, на которой проживают почти 64,5 тысячи человек.

В городе и районе по причине пожара в октябре была объявлена чрезвычайная ситуация.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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