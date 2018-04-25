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Власти Новой Зеландии изъяли из оборота более 60 тыс. единиц огнестрельного оружия

  • Фото из открытых источников

Более 60 тыс. единиц огнестрельного оружия было изъято из обращения в Новой Зеландии с 20 июля в рамках ужесточения национального законодательства, регулирующего оборот оружия.

Как сообщил министр полиции страны Стюарт Нэш, теперь незаконно владеющим полуавтоматическим оружием и штурмовыми винтовками грозит уголовное преследование и тюремное заключение на срок до пяти лет, сообщает ТАСС.

«Шестимесячная программа выкупа огнестрельного оружия и амнистии [для его владельцев] подошла к концу. Около 61 тыс. единиц запрещенного огнестрельного оружия уже изъяты из оборота или находятся на стадии сбора», — указано в заявлении главы ведомства, опубликованном в субботу на сайте правительства страны. Также сообщается, что сотрудникам правопорядка было передано около 200 тыс. запчастей к огнестрельному оружию и магазинов большой емкости. Компенсация, выплаченная владельцам оружия в рамках программы, составила около 102,2 млн новозеландских долларов ($67,4 млн).

В своем заявлении, сделанном перед завершением программы выкупа оружия, попавшего под запрет после теракта 15 марта, Нэш отметил, что теперь «владельцам не будут платить [компенсацию] за запрещенное огнестрельное оружие». «Специальная амнистия «без вопросов» также заканчивается. Нарушителям закона грозит уголовное преследование и тюремное заключение на срок до пяти лет, а также лишение лицензии», — сообщается в заявлении министра полиции.

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Подводя итоги программы, министр полиции отметил, что теперь власти переходят к реализации следующего этапа ужесточения законодательства об обороте оружия — созданию специального реестра владельцев и оружия и «дальнейшему ужесточению системы лицензирования».

Владение полуавтоматическим оружием, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним было запрещено в Новой Зеландии 12 апреля текущего года после теракта в мечетях Крайстчерча. Правительство страны отвело шестимесячный срок для всех владельцев попавшего под запрет оружия, чтобы они смогли сдать его властям и получить компенсацию, если оружие покупалось на законных основаниях, или избежать ответственности, если оно было приобретено без разрешения. Программа выкупа стартовала 12 июля и была завершена в полночь 20 декабря.

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