Очаги COVID-19 зарегистрированы в 60 учреждениях опеки, новейший – в Клайпеде

У литовских эпидемиологов вызывает беспокойство очаг COVID-19 в Клайпедском учреждении опеки, а с начала пандемии в учреждениях опеки и ухода Литвы зарегистрировано 60 очагов коронавируса, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«Актуалeн очаг, который образовался в учреждении опеки Klaipedos viltis. В понедельник были зарегистрированы 22 новых случая инфекции, из которых основную часть составляют постояльцы, а оставшиеся- персонал», – сказала на пресс-конференции во вторник специалист Отдела инфекционных заболеваний Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

По ее данным, учреждение расположено в двух зданиях, но инфекция охватила оба строения.

За понедельник, по данным НЦОЗ, новые случаи были зарегистрированы в десяти медучреждениях.

В целом коронавирус подтверждён в Литве у 17 тыс. 453 человек, 12 тыс. 283 продолжают болеть, 4934 – выздоровели. От COVID-19 в стране скончались 175 человек.