Очереди грузовиков из Беларуси в Литву не становятся меньше, очередей в Беларусь нет

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Очереди грузовиков на въезд из Беларуси в Литву не становятся меньше, однако очередь из Литвы в Беларусь осталась только на контрольно-пропускном пункте Мядининкай, информирует Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Представитель службы Гедрюс Миуштис сказал, что во вторник утром на въезде в Литву ожидало 810 грузовиков, из них 300 — на пункте в Мядининкай, 140 — в Лаворишкес, 220 — в Шальчининкай, 150 — в Райгардасе. За сутки количество грузовиков, ожидающих на границе, сократилось примерно на 40.

Между тем на въезде в Беларусь ожидает очередь примерно из 40 грузовиков только на пункте в Мядининкай. Одному грузовику приходится ожидать около двух часов.

По словам Г. Мишутиса, поток грузовиков из Беларуси в Литву больше, поэтому и въезд сложнее, чем из Литвы в Беларусь.

Очереди на границе образовались из-за перебоев в работе систем таможни. Их работа была восстановлена 2 апреля, сейчас они действуют в обычном режиме.