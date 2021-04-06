Через неделю в Англии снова откроются пабы, магазины и парикмахерские

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил следующую стадию снятия карантинных ограничений в стране, наступающую с 12 апреля, сообщает «Интерфакс». В этот день в Англии начнут возобновлять работу пабы, магазины, спортзалы, парикмахерские и другие объекты сферы услуг. С конца декабря, напомним, работают только магазины, продающие товары первой необходимости.

«Результатом ваших усилий и поставок вакцин является то, что я могу сегодня подтвердить, что с 12 апреля мы перейдем ко второму этапу нашего плана — к открытию магазинов, спортзалов, зоопарков, кемпингов, возобновлению работы сферы персональных услуг, в частности, парикмахерских и, конечно же, пивных на открытом воздухе и любых мероприятий на открытом воздухе», — сообщил Джонсон на пресс-конференции в понедельник.

При этом он подчеркнул, что 12 апреля сам намерен посетить паб и выпить пива. «В понедельник 12-го я сам пойду в паб и осторожно, но бесповоротно поднесу к своим губам пинту пива», — заявил британский премьер.

Кроме того, по словам Джонсона, теперь посещать родственников в домах престарелых могут двое, а не один гость.

Между тем, премьер призвал англичан не расслабляться и соблюдать правила по сдерживанию COVID-19, вакцинироваться и тестироваться на наличие коронавируса. По словам Джонсона, правительство придерживается намеченного плана по возвращению к нормальной жизни. Он считает, что шщзослабления ограничений «полностью оправданы» текущими данными по коронавирусу в стране.

Речь идет только об Англии. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии карантинные меры находятся в ведении их собственных правительств; хотя все они постепенно снимают ограничения, даты прекращениях конкретных мер могут различаться.

Всего в Великобритании, по данным на понедельник, одну дозу вакцины получили уже более 31,5 миллиона человек, больше пяти миллионов (чуть больше 10% взрослого населения страны) получили обе дозы вакцины. Из-за длительного локдауна и быстро идущей иммунизации число новых случаев заражений в стране резко снизилось: с 60 тыс. в день в январе до 3 тыс. в день в апреле.