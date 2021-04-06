В Литве продолжает распространяться британский штамм COVID-19

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В Литве выявлено еще 147 новых случаев мутации коронавируса из Соединенного Королевства, в этот раз южноафриканский штамм не был выявлен, сообщила во вторник сообщила Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем.

По результатам исследования в 46 мазков в лаборатории Каунасской клиники Университета наук о здоровье из Вильнюса, Каунаса, Панявежиса, Алитуса и Мариямполе были обнаружены 26 случаев британского штамма.

По результатам исследования 188 проб в лаборатории Вильнюсской клиники «Сантарос» было обнаружено 113 случаев британского штамма.

По данным исследования 24 мазков из Клайпеды, Таурагского, Тельшяйского округа в лаборатории Центра наук о здоровье Вильнюсского университета были выявлены 8 случаев британского штамма.

В целом в Литве, в рамках проекта отслеживания последовательности ДНК, был проведен анализ 2869 проб, при этом было обнаружено 881 случай британского штамма и 5 случаев южноафриканского штамма COVID-19.

Эксперты заявляют, что южноафриканский штамм вызывает опасность, поскольку вероятность заразиться им больше даже после прививки или после того, как человек переболел другими штаммами. Британский штамм быстрее распространяется, вызывая более значительную смертность.