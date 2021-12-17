Очереди грузовиков на границе с Беларусью продолжают расти

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Очереди грузовиков на литовско-белорусской границе продолжают расти. На одном из пропускных пунктов водители ожидают проверки более двух суток.

В Мядининкай, по данным на 16 час. пятницы, стояло 304 грузовика, которые будут ждать около 50 часов. На пропускном пункте Лаворишкес ожидало 100 грузовиков (около 20 часов), на пункте Райгардас — 154 (около 34 часов), на пункте Шальчининкай — 263 грузовика (около 36 часов).

На белорусской стороне очереди грузового транспорта с начала недели почти не изменились.