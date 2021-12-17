Правление Klaipedos uostas постановило не предлагать уволить Латакаса

По словам Удренаса, единственная претензия к главе порта заключается в том, что, зная о продолжении транзита удобрений оказавшегося под санкциями «Беларуськалия» после 8 декабря, он не информировал об этом правление.

«Этот эпизод говорит нам об отсутствии настоящего искреннего сотрудничества, нехватке коммуникации (…), однако нарушили ли предприятие и руководитель санкции США и ЕС — нет», — подчеркнул глава правления.

Неделю назад министр заявил, что из-за продолжающегося транзита белорусских удобрений с трудом представляет себе, как руководство Клайпедского порта сможет продолжать работу.

Дирекция порта — государственное предприятие, ее генерального директора назначает и освобождает от должности министр транспорта и коммуникаций.

Победивший на конкурсе Латакас возглавляет порт с июня 2020 года, его назначил на пост тогдашний министр транспорта Ярослав Наркевич.