В Литве еще три новых случая варианта омикрон

В Литве выявлено еще три новых случая варианта омикрон COVID-19, всего их выявлено пять.

«Всего у нас пять случаев, три из которых завозные, по поводу одного выясняется источник инфекции, и еще один связан с человеком, который был за границей», — врач-эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Литвы (НЦОЗ) Дайва Размувене.

По ее словам, инфицированными являются люди в возрасте от 26 до 46 лет и у них наблюдаются симптомы, но ни один из них не госпитализирован.