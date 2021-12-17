ВОЗ: вероятность повторного заражения омикроном может быть выше, чем другими штаммами

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Возможность повторного заражения омикрон-вариантом коронавируса может быть выше, чем другими вариантами. Об этом заявил сегодня на брифинге специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по управлению инцидентами Абди Махмуд, пишет ТАСС.

«Мы получаем много данных, — отметил Абди Махмуд. — В ЮАР мы видим, что случаи вторичного заражения гораздо более частотны». При этом он не исключает, что в других странах ситуация будет развиваться иначе. «Однако предварительные данные свидетельствуют о том, что повторное заражение вариантом омикрон более вероятно, чем другими вариантами, в том числе вариантом дельта, — отметил эксперт.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан добавил, что заболеваемость вариантом коронавируса омикрон может достигнуть своего пика через несколько недель. Вместе с тем он добавил, что вакцинация является одной из самых эффективных мер противодействия. «Представляется, что прививки дают определенный уровень защиты от омикрон-штамма», — подчеркнул Райан.