Ж/д мост в Литве хочет строить испанская компания, под управлением китайцев, представляет ли это угрозу безопасности

Lietuvos gelezinkeliai LRT подтвердила, что предлагает подписать контракт с испанской компанией, но, по ее словам, закупочные процедуры еще не завершены, а проект договора оценивается Правительственной комиссией. По словам главы компании ж/д инфраструктуры LTG Infra Каролиса Санковскиса в четверг комиссия должна решить, соответствует ли испанская компания критериям безопасности.

Ранее сообщалось, что будущему подрядчику предстоит не только построить мост, но и привести в порядок окружающую среду, установить шумопоглощающие стены, реконструировать водопроводные и другие инженерные сети, мелиорационные сооружения.

Rail Baltica — крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в истории стран Балтии, который включает в себя строительство электрифицированной железнодорожной линии европейской колеи из Варшавы через Каунас и Ригу в Таллинн.

Общая протяженность Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве — 392 км, в Латвии — 265 км, в Эстонии — 213 км. Общая стоимость проекта составляет около 5,8 млрд евро.

Комиссия: потенциальный строитель моста через Нерис представляет угрозу безопасности

Правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний Литвы, установила, что испанская компания, победившая на конкурсе строительства железнодорожного (ж/д) моста через реку Нерис (Вилия), которую контролирует китайская государственная компания, создает угрозу нацбезопасности страны, поэтому ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai (LGT) не сможет подписать с ней договор.

«Комиссия приняла решение о том, что сделка закупки работ по строительству нового моста через реку Нерис планирующаяся со стороны компании LTG Infra с избранным победителем конкурса не соответствует интересам национальной безопасности», – заявила BNS советник премьера Раса Якилайтене.

По ее словам, решение комиссии не является окончательным.

«Окончательное решение с правовой и фактической точки зрения по соответствую этой сделки интересам национальной безопасности примет правительство», – отметила Якилайтене.

Вывод комиссии о победительнице конкурса — компании Puentes y Calzadas Infraestructuras запросила Lietuvos gelezinkeliai.