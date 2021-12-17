Избавится ли ЕС от газовой зависимости?

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Одной из самых обсуждаемых тем в эти дни в Европе является возможный отказ Европейского Союза от использования природного газа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта тема заметно актуализировалась после успеха в ряде стран сторонников движения «зеленых» в ходе всеобщих и муниципальных выборов, в частности, в ФРГ, Италии и Венгрии. В Европе все чаще говорят об ускорении перехода на возобновляемые источники энергии ради достижения еще больших успехов в борьбе с изменением климата. Ведь к 2050 году поставлена цель заменить традиционные виды энергоносителей — каменный уголь и природный газ на чистые источники энергии.

Несмотря на бушующий энергетический кризис и рекордные цены на газ, правительства европейских государств решили сыграть на опережение. В частности, Еврокомиссия представила проект реформы газового рынка. Он вряд ли придется по душе не только руководству «Газпрома», но и некоторым национальным правительствам государств-членов ЕС. Теперь инициативу общеевропейского правительства, как иногда называют Европейскую комиссию, должны поддержать члены Европарламента и законодательные органы всех 27 стран Союза. А это без малого почти полмиллиарда жителей планеты Земля.