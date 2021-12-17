Сквярнялис: надеюсь, что Синкявичюс после ЕК вольется в нашу политическую силу

Фото lrv.lt

Бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис надеется, что покинувший партию «аграриев» еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс в будущем, после завершения работы в Еврокомиссии, присоединится к политической силе, которую создает экс-премьер.

«Я надеюсь, что, когда Синкявичюс закончит свой срок полномочий, он действительно вольется в полную силу в нашу партию», — заявил руководитель Демократической фракции Сейма «Во имя Литвы» в пятницу радиостанции Ziniu radijas.

«В настоящее время он работает в Комиссии, что является основной обязанностью. Но не буду скрывать — мы действительно поддерживаем связь с Виргиниюсом и говорим о политическом будущем и настоящем», — добавил он.