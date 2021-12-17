Премьер Эстонии заявила, что заинтересована в ратификации пограндоговора с Россией

Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с РФ, заявила премьер-министр республики Кая Каллас в среду газете Postimees, сообщает ТАСС.
«Я сама заявляла о том, что нам очень нужен этот договор с Россией, — сказала она. — Тем самым появились бы четкие основания для защиты своей границы. Это в равной степени и вопрос нашей безопасности. Четкое понимание того, где проходит наша граница, было бы обеспечено именно соглашением с Россией».
Каллас добавила, что, по ее мнению, Эстония уже сделала первый шаг в вопросе ратификации пограничного договора с РФ, упомянув этот документ в коалиционном соглашении, которое подписали сформировавшие правительство Партия реформ и Центристская партия.
В апреле Кая Каллас сообщила, что Эстония готова двигаться вперед в вопросе ратификации пограничного договора с Россией. Ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс и российский министр иностранных дел Сергей Лавров договорились в ходе телефонной беседы продолжить работу в направлении ратификации договора о границе. В ходе разговора Лавров также подтвердил, что обязательным условием ратификации Россией договоров о границе с Эстонией является выполнение Таллином договоренностей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 году, и отказ от территориальных претензий.