Премьер Эстонии заявила, что заинтересована в ратификации пограндоговора с Россией

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Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с РФ, заявила премьер-министр республики Кая Каллас в среду газете Postimees, сообщает ТАСС.

«Я сама заявляла о том, что нам очень нужен этот договор с Россией, — сказала она. — Тем самым появились бы четкие основания для защиты своей границы. Это в равной степени и вопрос нашей безопасности. Четкое понимание того, где проходит наша граница, было бы обеспечено именно соглашением с Россией».

Каллас добавила, что, по ее мнению, Эстония уже сделала первый шаг в вопросе ратификации пограничного договора с РФ, упомянув этот документ в коалиционном соглашении, которое подписали сформировавшие правительство Партия реформ и Центристская партия.