Очередные президентские выборы пройдут в Польше 10 мая

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Очередные выборы президента в Польше пройдут 10 мая. Об этом сообщила в среду на брифинге спикер Сейма (нижней палаты парламента) республики Эльжбета Витек, пишет ТАСС.

«Я назначаю выборы президента Польши на воскресенье 10 мая», — сказала она.

Формально избирательная кампания начнется в день публикации этого решения в «Официальном вестнике», что должно произойти в ближайшее время. Если по итогам голосования 10 мая ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, через две недели состоится второй тур выборов, в котором примут участие только два претендента на высший пост в стране, завоевавшие в первом туре большинство голосов.

Президентские выборы проводятся в Польше один раз в пять лет. В 2015 году Анджей Дуда выиграл выборы во втором туре, набрав 51,55% голосов. За него проголосовали 8 млн 630 тыс. польских граждан. Баллотировавшийся тогда на второй срок Бронислав Коморовский набрал 48,45% — 8 млн 112 тыс. голосов.